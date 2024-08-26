Trabzonspor'un St. Gallen ile Maç Biletleri Satışta

Trabzonspor ve St. Gallen Maçı Biletleri Satışa Çıktı

Trabzonspor'un, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş karşılaşması için biletler satışa sunuldu. Bordo-mavili ekip, sahasında İsviçre'nin St. Gallen ile karşılaşacak.

Bilet Fiyatları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bilet fiyatları şöyle belirlenmiştir:

VIP Platinum-B: 4,500 TL

VIP Platinum A-C: 4,000 TL

VIP Gold: 3,000 TL

VIP Silver: 2,500 TL

Batı: 1,000 TL

Doğu: 800 TL

Fırtına: 700 TL

Güney-Kuzey Kale Arkası: 350 TL

Maçta Passolig kartı ve PDF bilet uygulaması kullanılacak. Taraftarlar, bilet almak için 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki gişeye geliyor.

Taraftar Desteği Önemli

Bordo-mavili taraftarlardan Sinan Yürük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Trabzon'un genetiğinde bir sabırsızlık var. Yeni bir kadro kurduk. Hocamıza destek olmamız lazım. Takım olgunlaştığında önümüzdeki yıllar için güzel bir iskeletimiz olacak." ifadelerini kullandı.

Yürük, ayrıca skor tahminini de paylaşarak, "Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın yönetiminde 1-0 veya 2-0 kazanarak turu geçer." dedi.

Maç Bilgileri

Trabzonspor, St. Gallen ile 29 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Papara Park'ta karşılaşacak.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında sahasında İsviçre'nin St. Gallen takımı ile yapacağı maçın biletleri satışa çıkarıldı.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında sahasında İsviçre'nin St. Gallen takımı ile yapacağı maçın biletleri satışa çıkarıldı.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında sahasında İsviçre'nin St. Gallen takımı ile yapacağı maçın biletleri satışa çıkarıldı.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında sahasında İsviçre'nin St. Gallen takımı ile yapacağı maçın biletleri satışa çıkarıldı.