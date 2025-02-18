Trabzonspor'un Üç Büyük Rakiplerine Karşı Başarısızlığı Devam Ediyor

Trabzonspor, Süper Lig'de üç büyük rakibine karşı son 7 maçta galibiyet elde edemedi.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 11:04
Trabzonspor'un Üç Büyük Rakiplerine Karşı Başarısızlığı Devam Ediyor

Trabzonspor, Üç Büyük Rakibine Karşı Uzakta

Süper Lig'de şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonunda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik elde ederek yenilgi yüzü görmeyen Trabzonspor, bu sezon arzuladığı başarıdan oldukça uzak kaldı.

Geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 yenilen bordo-mavililer, bu sezon üç büyük rakibiyle oynadığı 4 mücadelede 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Trabzonspor, şampiyon olduğu sezonda rakiplerine karşı 6 maçta 12 puan toplarken, bu sezon sadece 1 puan alabilme başarısını gösterdi.

Şenol Güneş Döneminde Başarı Yok

Bu sezon üç büyük rakibiyle karşılaşan Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 4 maç oynamasına rağmen galibiyet elde edemedi. Güneş yönetiminde, Beşiktaş ile evinde 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi, aynı rakibe deplasmanda 2-1 yenildi. Fenerbahçe’ye sahasında 3-2 ve Galatasaray’a yine deplasmanda 4-3 mağlup oldu.

Galibiyet Hasreti 7 Maça Çıktı

Son 7 büyük maçında galibiyet alamayan Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında İstanbul'da aldığı 3-2 galibiyetin ardından Galatasaray’a evinde 5-1, Beşiktaş’a deplasmanda 2-0 ve Fenerbahçe’ye evinde 3-2 kaybetti. Bu sezon ise rakipleriyle yaptığı 4 karşılaşmada 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Trabzonspor'un galibiyet özlemi 7 maça çıktı.

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