Trabzonspor'un yeni transferi canlı yayında resmen açıklandı

Devre arası takımını güçlendirmek ve şampiyonluk için mücadele etmek isteyen Trabzonspor, transferde büyük rol oynamayı umuyor. Bordo-kırmızılı ekip, tarihe geçecek olan bir transfer için harekete geçti.

Trabzonspor'un yeni transferi canlı yayında resmen açıklandı
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Son dört maçından topladığı 10 puanla zirve mücadelesi veren Trabzonspor, kış transfer sürecinde büyük bir atılım yapmaya hazırlanıyor. Sezonu ilk ikide tamamlama hedefiyle yola çıkan Karadeniz ekibi, tarihi transfer için yola çıktı. Bordo-mavili ekibin başkanı Ertuğrul Doğan'ın bu transferle bizzat ilgilendiği bilgisine ulaşıldı.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımın başına gelmesinden hemen sonra Trabzonspor, Hatayspor, F.Bahçe ve Konyaspor'u yenerek Karagümlük ile 0-0 berabere kalırken, ilk yarıdan itibaren Trabzonspor kadrosunu güçlendirmeye de başladı.

Sezonun başında Onuachu, Pepe ile birlikte Mendy gibi yıldız oyuncuları kadrosuna katan Karadeniz ekibi, kış transfer döneminde de bir yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Trabzonspor orta sahasını güçlendirme kararı aldı ve tarihi bir hamleye hazır olduğunu resmen açıkladı.

Trabzonspor'un yeni transferi canlı yayında resmen açıklandı

Bordo-mavili takım ara sırasında kadrosunu güçlendirmek ve sezon sonuna kadar Şampiyonluk yarışında kalmak için tarihi bir hamle için kolları sıvarken orta sahaya üst düzey takviyeler eklemeye karar verdi.

"Bu son 20 yılın en iyi transferlerinden biri olacak"

Söz konusu transfere ilişkin yaptığı açıklamada Özdemir, "Bir oyuncu daha var ama onu söylemeyeceğim" diyerek, kendisinin üst düzey bir oyuncu olduğunu sözlerine ekledi. Ertuğrul Doğan'ın konuşmasından şayet bu transfer durumu gerçekleşirse bu son 20 yıldaki en iyi transferlerden birisi olacağı anlaşılıyor. 

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