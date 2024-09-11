Trabzonspor'un Yeni Transferi Simon Banza Trabzon'da

Simon Banza Trabzonspor'a Katıldı

Demokratik Kongolu futbolcu Simon Bokote Banza, Trabzonspor ile anlaşma sağladıktan sonra Trabzon'a geldi. Bordo-mavili ekibin yeni transferi, Trabzon Havalimanı’nda basın mensuplarıyla bir araya gelerek düşüncelerini paylaştı.

Trabzonspor ile Anlaşma

Banza, Trabzon’da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Trabzonspor'un bana yoğun bir ilgisi vardı. Benim de bu ilgiyi karşılamak istemem doğal. Kulüp yetkilileriyle yaptığımız her görüşme son derece olumlu geçti. Sunulan proje oldukça heyecan verici, bu nedenle transfer süreci hızlı gelişti.” ifadelerini kullandı.

Hedefler ve Beklentiler

Banza, Trabzonspor forması altında elinden gelenin en iyisini yapmayı hedeflediğini belirterek, "Trabzonspor'un Türkiye liginde en üst sıralarda yer almasına katkıda bulunmak için gollerimle takıma yardımcı olmak istiyorum," şeklinde konuştu.

Numarası ve Maç Hazırlığı

Trabzonspor’da 99 numaralı formayı giyeceği bilgisini veren Banza, bu hafta sonu Beşiktaş ile oynanacak maça hazır olduğunu da ifade etti.

Trabzonspor Kulübünün anlaştığı Demokratik Kongolu futbolcu Simon Bokote Banza, uçakla Trabzon'a geldi.

Trabzonspor Kulübünün anlaştığı Demokratik Kongolu futbolcu Simon Bokote Banza, uçakla Trabzon'a geldi.

Trabzonspor Kulübünün anlaştığı Demokratik Kongolu futbolcu Simon Bokote Banza, uçakla Trabzon'a geldi.

Trabzonspor Kulübünün anlaştığı Demokratik Kongolu futbolcu Simon Bokote Banza, uçakla Trabzon'a geldi.