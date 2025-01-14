Trabzonspor'un Yıldızı Malheiro: 17 Maçta 1483 Dakika Süre Aldı

Trabzonspor'un Parlayan Transferi: Pedro Malheiro

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında Trabzonspor, sezon başında kadrosuna kattığı Pedro Malheiro ile büyük bir başarıya imza attı. Portekizli sağ bek, takımının en verimli oyuncuları arasında yer alarak dikkatleri üzerine çekti.

Sezon başlangıcında Boavista Kulübünden 2 milyon avro bonservis bedeli karşılığında kadroya dahil edilen 23 yaşındaki Malheiro, sahada gösterdiği performansla yalnızca bir savunma oyuncusu olmanın ötesine geçti. Takımına golleriyle de katkı sağlayarak dikkatleri üzerine çekti.

Karadeniz Ekibinde En Fazla Süre Alan Yeni Transfer

Malheiro, Süper Lig'de 17 maçta 1483 dakika görev yaparak, sezonun başında 13 transferle yola çıkan Trabzonspor'da en fazla süre alan yeni oyuncu oldu. Cezası nedeniyle ligin 13. haftasındaki Adana Demirspor maçında sahada olamayan Malheiro, diğer tüm karşılaşmalarda ilk 11'de yer alarak takımının vazgeçilmez isimleri arasına girdi.

Uğurcan'dan Sonra İkinci

Trabzonspor'da bu sezon ligde en fazla süre alan oyuncu ise kaptan Uğurcan Çakır oldu. Uğurcan, oynadığı 18 maçta 1620 dakika sahada kalırken, Malheiro onu 1483 dakikayla takip etti.

Gol Performansı ve Asistlerdeki Başarı

Malheiro, Antalyaspor maçında attığı "hat trick" ile gol sayısını 4'e çıkardı ve takımının en skorer oyuncularından biri haline geldi. Ayrıca, Cham ile eşit sayıda gol atarak, 12 gollü Banza'nın ardından ligin en çok gol atan oyuncularından biri oldu. Kariyerindeki en golcü dönemini yaşayan Malheiro, Kasımpaşa ve Galatasaray maçlarında toplam 2 asistle de takımına katkı sağladı.

Trabzonspor'un Diğer Transferleri

Trabzonspor'un bu sezon kadrosuna kattığı futbolcuların ligin geride kalan bölümünde görev aldığı süreler şu şekilde:

Oyuncu | Maç Sayısı | Süre

Malheiro | 17 | 1483

Banza | 15 | 1316

Lundstram | 17 | 1118

Cham | 16 | 944

Okay Yokuşlu | 11 | 830

Ozan Tufan | 14 | 807

Nwakaeme | 11 | 769

Draguş | 13 | 738

Cihan Çanak | 13 | 644

Batahov | 5 | 450

Serdar Saatçı | 7 | 400

Savic | 3 | 149

Barisic | 7 | 113