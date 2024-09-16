Trabzonspor'un Zorlu Ligi Başlangıcı

Trabzonspor'dan Zorlu Lig Başlangıcı

SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig tarafından düzenlenen ligde, Trabzonspor, 2014-15 sezonunda yaşadığı kötü başlangıcı anımsatan bir performans sergileyerek ilk 3 maçında galip gelememiş durumda.

Tatsız İlk 3 Maç

Bordo-mavili ekip, ligin açılış haftasında Net Global Sivasspor ile deplasman maçında 0-0 berabere kalarak başlamıştı. Ardından ikinci haftayı bay geçtikten sonra, üçüncü haftadaki Bellona Kayserispor maçı, Avrupa kupası müsabakaları sebebiyle ertelendi. Dördüncü haftada İkas Eyüpspor ile yine 0-0 berabere kalınırken, beşinci haftada ise kendi sahasında Beşiktaş ile 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Geçmişe Dönüş

Trabzonspor, son 10 sezon içerisinde ilk kez bu kadar zorlu bir başlangıç yaşadı. En son 2014-15 sezonunda ilk 5 haftada 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle geçirdiği dönem tekrar yaşanmaktadır. O sezon 6. haftada galibiyeti tadarken, bu sezon ise 3 beraberlik ile önemli bir puan kaybı yaşamaktadır.

Şampiyonluk Sonrası Düşüş

2021-22 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Trabzonspor, bu sezondan sonra makus talihinin değişmediğini göstererek, 2022-23 sezonunun ilk 3 haftasında 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile 6 puan, 2023-24 sezonunda 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile 3 puan ancak bu sezon yalnızca 3 beraberlik ile tanışmıştır.

Futbolda Skor Düşüklüğü

Trabzonspor, ligin başlangıcında sadece 1 gol atarak, kalesinde yalnızca 1 gol görmüş durumda. Net Global Sivasspor ve İkas Eyüpspor karşısında 0-0 berabere kalan bordo-mavililer, Beşiktaş karşısında ise sahasında 1-1 eşitlikle bu hedeflerini sınırlamış durumda. 5 haftalık periyotta en az gol atan ve yiyen takım olma unvanını taşıyan Karadeniz ekibi için, bu dönem büyük bir sorun teşkil ediyor.