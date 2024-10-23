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Trabzonspor ve Şenol Güneş'in Galibiyet Hedefi

Trabzonspor, Göztepe'yle oynayacağı maçta ilk dış saha galibiyetini kazanmayı amaçlıyor.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 11:02
Trabzonspor ve Şenol Güneş'in Galibiyet Hedefi

Trabzonspor, Göztepe Karşısında İlk Galibiyetini Arıyor

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, 26 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele, teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki takımın bu sezon dış sahadaki ilk galibiyetini alma çabasını simgeliyor.

Beraberliklerle Dolu Bir Başlangıç

Bordo-mavililer, bu sezonda deplasmanda oynadığı 4 karşılaşmadan 3'ünü farklı teknik direktörlerle geçtiğimiz maçlarda tamamladı. İlk olarak, ligin açılış haftasında Abdullah Avcı yönetiminde, Net Global Sivasspor karşısında 0-0 berabere kaldılar. Daha sonra, İhsan Derelioğlu yönetiminde Eyüpspor ile de aynı sonucu elde ettiler.

Şenol Güneş ile Deplasmanda Sonuç Alamadı

Tekrar göreve getirilen Şenol Güneş ile birlikte, Trabzonspor iki deplasman maçında da bir galibiyet elde edemedi. Gaziantep FK karşısında 0-0, Atakaş Hatayspor maçında ise 1-1 berabere kaldılar. Bu sonuçlarla birlikte, bordo-mavililer, şu an ligde 12 puanla 4 puanı dış sahadan kazanmış durumda.

Sadece Tek Gol Atabildi

Trabzonspor'un deplasman performansı, yalnızca tek gol atabilmeleriyle de sınırlı kaldı. Net Global Sivasspor, Eyüpspor ve Gaziantep FK maçlarında gol yolu bulamazken, Atakaş Hatayspor karşısında tek golü santrfor Simon Banza kaydetti.

Trabzonspor, iç sahada ise 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek 8 puan topladı. Önünde önemli bir fırsat bulunan bordo-mavililer, Göztepe karşısında hem galibiyet hem de dış sahadaki göl sayılarını artırmayı amaçlıyor.

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