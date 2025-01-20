Trabzonspor ve Sivasspor Maçından Dikkat Çeken Notlar

Trabzonspor'da Kadro Değişiklikleri

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, Net Global Sivasspor'u konuk etti. Geçtiğimiz hafta Onvo Antalyaspor karşısında 5-0 gibi net bir skorla galip gelen bordo-mavili ekip, sadece bir değişiklikle sahadaki yerini aldı.

Ozan Tufan İlk 11'de

Teknik direktör Şenol Güneş, Antalyaspor maçında sakatlanan ve hafta boyunca dinlendirilen Cham'ın yerine Ozan Tufan'ı ilk 11'de görevlendirdi.

Stefan Savic Kadroda

Trabzonspor'da Stefan Savic, uzun bir aradan sonra kadroda yer aldı. En son 19 Eylül'de Bellona Kayserispor ile oynanan maçta forma giyen Karadağlı futbolcu, 14 maç sonra sahalara döndü ve 134 gün sonra kadroda yer buldu.

Maçta sakatlıkları bulunan Draguş, Okay Yokuşlu ve Arif Boşluk forma giyemediler. Ayrıca, bugün ikinci kez baba olan Uğurcan Çakır da takımın kampına katılarak maçta oynadı.

Taraftar İlgisi Düşük

Karşılaşmaya Trabzonspor taraftarları tarafından fazla ilgi gösterilmedi. Papara Park'ta gözlemlenen büyük boşluklar, az sayıda Sivasspor taraftarının da takımlarını yalnız bırakmaması ile dikkat çekti.