Trabzonspor, Wagner Pina ile 4 Yıl İçin Anlaştı

Trabzonspor, Wagner Pina ile 4 Yıllık Anlaşma Sağladı

Trabzonspor Kulübü, Wagner Fabricio Cardoso De Pina ile 4 yıllık bir anlaşma sağlandığını duyurdu. Kulüp, bu önemli anlaşmayı Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ aracılığıyla Borsa İstanbul'a ve Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.

Transfer Detayları

Yapılan açıklamada, 22 yaşındaki sağ bek Wagner Pina'nın Estoril Praia kulübünden transferi konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi. Anlaşmanın detaylarına göre, Estoril Praia kulübüne 3 milyon avro sözleşme fesih bedeli 3 taksit halinde ödenecek. Ayrıca, futbolcunun başka bir kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, yapılan bu anlaşma doğrultusunda ödeme yapılacak bedeller düşüldükten sonra kalanın yüzde 10'u ödenecek.

Garanti Ücretler

Wagner Pina ile yapılan 4 yıllık anlaşmanın maddeleri arasında, futbolcuya her sezon belirli bir garanti ücret ödenmesi de yer alıyor. Buna göre:

2025/2026: 1 milyon avro

1 milyon avro 2026/2027: 1 milyon 50 bin avro

1 milyon 50 bin avro 2027/2028: 1 milyon 100 bin avro

1 milyon 100 bin avro 2028/2029: 1 milyon 150 bin avro

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücretin yüzde 4'ü oranında ödeme yapılacağı da açıklandı.

Trabzonspor Kulübü, Wagner Fabricio Cardoso De Pina ile 4 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Trabzonspor Kulübü, Wagner Fabricio Cardoso De Pina ile 4 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.