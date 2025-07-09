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Trabzonspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, yeni sezon için antrenmanlara devam ederken, futbol okulları yaz kampı katılımcıları da antrenmanı ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 09.07.2025 20:21
Güncelleme Tarihi: 09.07.2025 20:21
Trabzonspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde günün ikinci antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan çalışmada oyuncular, dinamik ısınmanın ardından çabukluk ve koşu çalışması yaptı.

Antrenmanın sonunda, dar alanda yapılan oyun çalışmalarıyla oyuncuların yetenekleri test edildi. Bordo-mavililer, hazırlıklara yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

Ayrıca, futbol okullarında yaz kampına katılan sporcular, bordo-mavili takımın akşam antrenmanını ziyaret ederek keyifli anlar yaşadı.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına günün ikinci antrenmanıyla devam etti. Futbol okulları yaz...

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına günün ikinci antrenmanıyla devam etti. Futbol okulları yaz kampına katılan sporcular da bordo-mavili takımın akşam antrenmanını ziyaret etti.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına günün ikinci antrenmanıyla devam etti. Futbol okulları yaz...

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına günün ikinci antrenmanıyla devam etti. Futbol okulları yaz kampına katılan sporcular da bordo-mavili takımın akşam antrenmanını ziyaret etti.

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