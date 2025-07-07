Trabzonspor, Yeni Sezon İçin Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapıldı.

Takım, bu çalışmada oyuncuların kuvvet geliştirme çalışmaları ön plandaydı. Özellikle Uğurcan Çakır, eski takım arkadaşı Marek Hamsik'in jubile maçı için gittiği Slovakya'dan döndükten sonra yaptığı antrenmanla dikkat çekti.

Karadeniz ekibi, akşam saatlerinde gerçekleştireceği ikinci antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti.