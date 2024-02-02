Trabzonspor yeni sezon için transfer hazırlıklarına başladı

Yeni sezon planlamasına şimdiden başlayan Fırtına'da öncelikli hedeflerden birisi de golcü transferi... Gündemde yıldız isimleri bulunduran Trabzonspor listenin en üst sırasındaki golcü için bastırıyor. İşte detaylar...

Trabzonspor yeni sezon için transfer hazırlıklarına başladı
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Trabzonspor, futbol izleme komitesinin radarına giren ve Fransa'da parlayan yıldız oyuncu Tim Jabol Folcarelli'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Kulüp yönetimi, Fransa 2. Ligi'nde Ajaccio forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusuyla resmi temaslarda bulunarak transfer girişimlerini sürdürüyor.

Sezon başında sağ bek mevkisindeki transferinde başarılı olan Trabzonspor, şimdi de orta saha için atağa geçti. Başkan Ertuğrul Doğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada genç ve potansiyelli oyuncular arayışında olduklarını belirtmiş ve "Mendy gibi genç ve yetenekli oyuncular olursa, hemen kadromuza katmaya çalışacağız" demişti. Şimdi bu tanıma uyan isimlerden biri olarak öne çıkan Tim Jabol Folcarelli için Trabzonspor yönetimi, resmi temasları başlattı.

Fransa'da Ajaccio formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken Folcarelli, 1.87 boyu, dikine oyun tarzı, yüksek enerjisi ve güçlü fiziğiyle öne çıkıyor. Bu sezon 21 lig maçında 2 gol atıp, 4 asist yaparak etkileyici bir performans sergileyen genç yetenek, Avrupa'nın birçok kulübünün radarında bulunuyor. Ancak oyuncunun önceliği, kariyerine üst düzey liglerden birinde devam etmek.

trabzonspor

Trabzonspor'un transferdeki başarılı stratejisini hatırlatarak, geçtiğimiz sezon Batista Mendy transferinde Avrupa transfer piyasası bittikten sonra oyuncuyu Angers'dan ikna ettiğini hatırlatmak önemlidir. Bu deneyimden güç alan bordo-mavililer, Folcarelli için de benzer bir süreci yaşamak üzere. Hem oyuncu hem de kulübü ile ikna çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, genç yeteneği kadrosuna katmak adına tüm kozlarını oynuyor.

Trabzonspor'un Fransa'da keşfettiği bu yeni yıldızın transferi futbolseverleri heyecanlandırırken, kulüp yönetimi oyuncuyu ikna etme konusundaki kararlılığını sürdürüyor. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Trabzonspor'un orta sahasına büyük bir güç kazandırması bekleniyor.

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