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Trabzonspor, Yeni Transferi Folcarelli için İmza Töreni Düzenledi

Trabzonspor, Fransız orta saha oyuncusu Tim Jabol Folcarelli'nin transferi için imza töreni gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 15:00
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 15:05
Trabzonspor, Yeni Transferi Folcarelli için İmza Töreni Düzenledi

Trabzonspor'dan Yeni Transfer: Tim Jabol Folcarelli

Trabzonspor, yeni transferi Fransız orta saha oyuncusu Tim Jabol Folcarelli için imza töreni düzenledi. İmza töreni, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi ve kulüp başkan yardımcısı Murat İskender önemli açıklamalarda bulundu.

İskender, kadrolarına genç ve başarılı bir futbolcu katmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, “Tim Jabol Folcarelli, Trabzonspor'a uzun yıllar boyunca en iyi şekilde hizmet edecek ve bordo-mavi formaya değer katacak” dedi. İskender, Folcarelli'nin yetenekleri ve çalışma disipliniyle takımına önemli katkılar sağlayacağına inandığını vurguladı.

Folcarelli: "Büyük Bir Camiada Yer Almaktan Mutluyum"

Tim Jabol Folcarelli, imza töreninde kulübe katılmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti. “Transferimde emeği geçen başta kulüp yöneticilerimiz olmak üzere aileme, menajerime ve destek veren herkese teşekkür ediyorum. Trabzonspor gibi büyük bir camiada yer almaktan dolayı çok mutluyum” diye konuştu.

25 yaşındaki Folcarelli, bu transferin hem kariyeri hem de kişisel gelişimi için büyük bir adım olduğuna inandığını da dile getirerek, “Sahada Trabzonspor için mücadele etmek ve taraftarlarımızın beklentilerini karşılamak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bir an önce çalışmalara başlayıp, takım arkadaşlarımla birlikte sahada ter dökmek için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı.

Folcarelli, bordo-mavili takımda 26 numaralı formayı giyecek.

Trabzonspor'un yeni transferi Fransız orta saha Tim Jabol Folcarelli için imza töreni...

Trabzonspor'un yeni transferi Fransız orta saha Tim Jabol Folcarelli için imza töreni düzenlendi.

Trabzonspor'un yeni transferi Fransız orta saha Tim Jabol Folcarelli için imza töreni...

Trabzonspor'un yeni transferi Fransız orta saha Tim Jabol Folcarelli için imza töreni düzenlendi.

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