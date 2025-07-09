Trabzonspor Yönetimi ve Futbolcular Akşam Yemeğinde Buluştu

Trabzonspor, yönetim, teknik heyet ve futbolcular akşam yemeğinde bir araya gelerek takım içi birlikteliği pekiştirdi. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, yemekteki buluşma, gün içinde gerçekleştirilen antrenmanın ardından Trabzon'da bulunan bir balık restoranında gerçekleşti.

Yemeğin çok keyifli bir atmosferde gerçekleştiği belirtilirken, takım içindeki birlik ve beraberliğin önemine de vurgu yapıldı. Ayrıca, yemekte futbolcu Denis Draguş'un doğum günü kutlandı. Draguş, 6 Temmuz'da yeni yaşına girerken, teknik ekip ve takım arkadaşları tarafından tebriklerini kabul etti.

Trabzonspor'da yönetim, teknik heyet ve futbolcular, akşam yemeğinde buluştu.