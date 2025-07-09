DOLAR
40,02 0,01%
EURO
46,93 0,16%
ALTIN
4.266,59 -0,43%
BITCOIN
4.401.437,35 -1,19%

Trabzonspor Yönetimi ve Futbolcular Akşam Yemeğinde Buluştu

Trabzonspor, teknik heyet ve futbolcular akşam yemeğinde bir araya geldi, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Yayın Tarihi: 09.07.2025 22:17
Güncelleme Tarihi: 09.07.2025 22:17
Trabzonspor Yönetimi ve Futbolcular Akşam Yemeğinde Buluştu

Trabzonspor, yönetim, teknik heyet ve futbolcular akşam yemeğinde bir araya gelerek takım içi birlikteliği pekiştirdi. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, yemekteki buluşma, gün içinde gerçekleştirilen antrenmanın ardından Trabzon'da bulunan bir balık restoranında gerçekleşti.

Yemeğin çok keyifli bir atmosferde gerçekleştiği belirtilirken, takım içindeki birlik ve beraberliğin önemine de vurgu yapıldı. Ayrıca, yemekte futbolcu Denis Draguş'un doğum günü kutlandı. Draguş, 6 Temmuz'da yeni yaşına girerken, teknik ekip ve takım arkadaşları tarafından tebriklerini kabul etti.

Trabzonspor'da yönetim, teknik heyet ve futbolcular, akşam yemeğinde buluştu.

Trabzonspor'da yönetim, teknik heyet ve futbolcular, akşam yemeğinde buluştu.

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan'dan Aile Yılı Reformu: Evlilikte Yeni Destek Paketleri

Bursa'daki Ulaşım Ücretlerine Zam Geldi! Yeni Tarifeler Duyuruldu

Emekliye Promosyon Müjdesi: Temmuz Zammı ile Yüksek Ödemeler Başlıyor

Sağlık Bakanlığı'ndan Kritik SMS: Raporlar İçin Son Tarih Belirlendi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzonspor Yönetimi ve Futbolcular Akşam Yemeğinde Buluştu
2
İzmir'de Yelkende 420 Dünya Şampiyonu Belli Oldu!
3
KTFF Yöneticilerinden Trabzonspor'a Ziyaret
4
Trabzonspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
5
Çaykur Didi Stadyumu'nda Çimlere Güneş Koruma Örtü Sistemi
6
Sivasspor'dan Bülent Uygun'un Kızı Almina Tude Uygun İçin Başsağlığı Mesajı
7
Vangücü SK'nın Yenilgisiz Forveti Havin Güven: Her Maçta İddialı

Migros ve Garanti BBVA'dan 300 TL Bonuslu Temmuz Kampanyası!

Akbank'tan Tarihi Kredi Hamlesi: 250.000 TL ile Ödemeler Ekim 2025'e Sarktı!

Sağlık Bakanlığı'ndan Kritik SMS: Raporlar İçin Son Tarih Belirlendi!

15 Temmuz'da Toplu Taşıma Ücretsiz: Resmi Gazete'de Duyuruldu

Sıcaktan Bunalanlara Müjde: Hava Değişimi Ve Gök Gürültülü Yağışlar Geliyor

Yapı Kredi'den Rekor Promosyon: 72.500 TL Ödeme!

Mardin'den Memurlara Rekor Maaş Promosyonu: 82.500 TL!

Emekliye Promosyon Müjdesi: Temmuz Zammı ile Yüksek Ödemeler Başlıyor

Erdoğan'dan Aile Yılı Reformu: Evlilikte Yeni Destek Paketleri

Milyonların Kaderini Değiştiren İmza: Temmuz Artışı Rekor Kırdı

Bursa'daki Ulaşım Ücretlerine Zam Geldi! Yeni Tarifeler Duyuruldu

İstanbul’a Kavurucu Sıcaklar Geliyor! MGM'den Kritik Uyarı