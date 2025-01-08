Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'u 3-0 Geçti

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fark Oluşturdu

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'ndaki ilk maçında Corendon Alanyaspor karşısında 3-0 galip gelerek güçlü bir başlangıç yaptı.

Maçın Önemli Anları

Karşılaşmanın başlama düdüğüyle birlikte Trabzonspor, ataklara başlamıştı. 2. dakikada Cham'ın pasıyla altı pas içinde Banza'nın şutu, direğin yanından auta gitti.

15. dakikada Cham'ın pasında, ceza alanı sol çaprazında Ozan Tuan'ın vuruşu kaleci Mert Furkan Bayram tarafından çıkarıldı.

17. dakikada Augusto'nun pasında Serdar Dursun'un vuruşu yan direkten döndü. İlk yarı golsüz sona erdi.

İkinci Yarıda Fırtına Gibi Geldi

İkinci yarıya daha etkili başlayan Trabzonspor, 51. dakikada Visca'nın şutuyla öne geçti: 1-0.

57. dakikada Umut Güneş, kaleci ile karşı karşıya kalmasına rağmen Mert Furkan Bayram ile yaptığı duelde başarılı olamadı. Ancak 58. dakikada Banza, dönen topu ağlara yolladı: 2-0.

69. dakikada Nwakaeme, Visca'nın pasını iyi değerlendirdi ve şık bir vuruşla farkı 3'e çıkardı: 3-0.

Sakatlık ve Maçın Sonucu

85. dakikada Nwakaeme ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Buluthan Bulut sahayı sedye ile terk etti. Sonuç olarak, konuk takım kalan dakikaları 10 kişi tamamlamak zorunda kaldı.

Trabzonspor, sahadan 3-0 galip ayrılarak Ziraat Türkiye Kupası'na önemli bir başlangıç yaptı.