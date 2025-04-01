Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bodrum FK ile Karşılaşıyor

Trabzonspor, Bodrum FK'yi Ağırlıyor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Sipay Bodrum FK'yi konuk edecek. Maç, Papara Park'ta saat 17.45'te başlayacak ve hakem Zorbay Küçük tarafından yönetilecek.

Hedef Yarı Finale Yükselmek

Bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nu 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 puanla lider tamamlayarak bu aşamaya geldi. Trabzonspor, Bodrum FK'yi mağlup ederek yarı finale yükselmek için sahaya çıkacak.

Yarı Finale Karşılaşacak Takım

Turu geçen takım, Beşiktaş ve Göztepe eşleşmesinin galibi ile yarı finalde karşılaşacak. Ancak, Trabzonspor'da bazı oyuncuların sakatlıkları bulunuyor. Batagov, Hüseyin Türkmen ve Anthony Nwakaeme bu karşılaşmada yer alamayacak.