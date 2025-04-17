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Trabzonsporlu Folcarelli: 'Ziraat Türkiye Kupası en yakın hedefimiz'

Trabzonsporlu Tim Jabol Folcarelli, Ziraat Türkiye Kupası'nın bu yıl kazanabilecekleri en yakın kupa olduğunu ifade etti.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 17:05
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 17:05
Trabzonsporlu Folcarelli: 'Ziraat Türkiye Kupası en yakın hedefimiz'

Trabzonsporlu Folcarelli'den Türkiye Kupası Vurgusu

Trabzonspor'un Fransız futbolcusu Tim Jabol Folcarelli, Ziraat Türkiye Kupası'nın bu yıl kulüp için kazanılabilecek en yakın kupa olduğunu belirtti. Haftasonu Adana Demirspor ile oynanacak maça hazırlık yaparken basın mensuplarının sorularını cevaplayan Folcarelli, kupa için büyük bir arzu taşıdığını ifade etti.

Sakatlık Süreci ve İstek

Folcarelli, transferinin ilk haftasında yaşadığı sakatlığın ardından kariyerinin zor bir dönemine girdiğini dile getirerek, "Tedavi sürecimi iyi değerlendirdim. Tabii ki daha fazla oynamak isterdim, ama yaşananları kabullenmek zorundayım," dedi.

Yeni Teknik Direktör Fatih Tekke ile İlişki

Trabzonspor'daki teknik değişiklikle ilgili olarak Folcarelli, "Şenol Güneş ile olan ilişkim her zaman olumlu oldu. Ancak şu an Fatih Tekke ile yeni bir dönem başlıyor. Onun bakış açısı, çok şey öğrenmeme yardımcı olacak," diyerek Tekke'nin tarzını değerlendirdi.

Transfer Süreci ve Adaptasyon

Folcarelli, Trabzonspor ile iletişime geçiş sürecinin geçmişte de olduğunu, ancak mevcut transfer döneminde her iki tarafın isteklerinin birleşmesiyle sonucun olumlu olduğunu vurguladı. 6 numara pozisyonunda oynamaya başladığını belirterek, "Bu pozisyona alışmaya çalışıyorum. Takıma en iyi şekilde yardımcı olmayı hedefliyorum," ifadelerini kullandı.

Rekabet ve Takım Arkadaşlığı

Fransa'dan gelen Muhammed Cham ve Batista Mendy ile olan dostluğu için Folcarelli, "Onlarla iyi bir arkadaşlığımız var. Rekabet, futbolda performansı artırmak için gereklidir. Bizim aramızda hiçbir sorun yok," açıklamasında bulundu.

Başarı Hedefi

Folcarelli, kendisini yetenekli ve koşucu bir futbolcu olarak tanımlarken, Türkiye Kupası'nın bu yılki en önemli hedefleri olduğunu belirterek, başarı arzusu içinde olduğunu ifade etti: "Bu yıl kazanabileceğimiz en yakın kupa Türkiye Kupası ve bunu kazanmak istiyorum."

Tim Jabol Folcarelli (solda), bordo-mavili takımın hafta sonu deplasmanda yapacağı Adana Demirspor...

Tim Jabol Folcarelli (solda), bordo-mavili takımın hafta sonu deplasmanda yapacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdüğü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Tim Jabol Folcarelli (solda), bordo-mavili takımın hafta sonu deplasmanda yapacağı Adana Demirspor...

Tim Jabol Folcarelli (solda), bordo-mavili takımın hafta sonu deplasmanda yapacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdüğü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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