Trampolin Cimnastik Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası Samsun'da başladı; Canik Atatürk Spor Salonu'nda 13 kulüpten 103 sporcu mücadele ediyor. Eleme turları tamamlandı, finaller yarın.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 15:31
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 15:48
Canik Atatürk Spor Salonu ev sahipliği yapıyor

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından Samsun'da düzenlenen Trampolin Cimnastik Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası başladı.

Canik Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona, 13 kulüpten kadın ve erkek toplam 103 sporcu katılıyor.

Şampiyonanın ilk gününde eleme turları yapıldı; organizasyon yarın sona erecek ve finaller gerçekleştirilecek.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı Cumhur Özçelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada şampiyonayı her yıl Samsun'da düzenlediklerini belirtti ve şunları söyledi: "Bu gün minikler yarışıyor. Yarın büyüklerin finalleri var. Görsel zevki güzel bir yarışma olacak. Burada bir dahaki senenin milli takım sporcuları belli olacak. Önümüzdeki yıl, olimpiyat seçmelerinin başladığı yıl. Bütün yarışmalar çok önemli olacak."

Özçelik, Samsun'un trampolinin merkezlerinden biri haline geldiğini vurgulayarak, "Altyapısı çok kuvvetli. Buraya gelen yabancı hocaların, antrenörlerin, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün de katkılarıyla artık Samsun, trampolinin merkezi haline geldi." ifadelerini kullandı.

Şampiyonayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, sporseverler ve sporcuların aileleri takip etti.

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından Samsun'da düzenlenen Trampolin Cimnastik Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası başladı. Canik Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona, 13 kulüpten kadın ve erkek 103 sporcu katılıyor.

