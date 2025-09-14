Trampolin Türkiye Şampiyonası Samsun'da Sona Erdi

Trampolin Cimnastik Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası Samsun'da tamamlandı
Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyon, Canik Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe 13 kulüpten kadın ve erkek toplam 103 sporcu katıldı.
Yarışma Formatı
Sporcular; küçük, yıldız, genç ve büyükler kategorilerinde madalya mücadelesi verdi. Aşağıda dereceye giren sporcuların listesi yer almaktadır.
Küçük Kadınlar
1- Gülüm Yıldız Öz
2- Ayşe Selen Metin
3- Gülru Bektaş
Yıldız Kadınlar
1- Asya Sıla Karakurt
2- Alya Öztürk
3- Emine Güneş Can
Genç Kadınlar
1- Tuba Bade Şahin
2- Ceylin Sakar
3- İzem Su Sezer
Büyük Kadınlar
1- Livanur Yalçın
2- Havva Esin Ergün
3- Ada Kanat
Küçük Erkekler
1- Kerem Özkan
2- Mustafa Mert Güner
3- Kıvanç Çıtak
Yıldız Erkekler
1- Kerem İbrahim Çetin
2- Berke Gevze
3- Kemal Adil Aydıngül
Genç Erkekler
1- Batuhan Meriç Memur
2- Sinan Cankurt
3- Alp Toprak Erdal
Büyük Erkekler
1- Hüseyin Engin Yontucu
2- Emre Yağmur
3- Furkan Erkıç
Küçük Kadınlar Senkron
1- Elvin Su Kuru - Gülüm Yıldız Öz
2- Elif Cemre Garip - Eylül Tuna
3- Ece Önder - Simay Dinler
Yıldız Kadınlar Senkron
1- Ecrin Mevlüdiye Aydın - Emine Güneş Can
2- Alya Özyurt - Ecrin Selim
3- Damla Göksu Alcan - Melek Ece Irmak
Genç Kadınlar Senkron
1- Elanur Pekşen - Göksu Tuna Kır
2- Berra Döğer - Muradiye Bektaş
3- Işıl Işıklı - Janset Neva Boy
Büyük Kadınlar Senkron
1- Ecem Nisa Esen - Havva Esin Ergün
2- Ada Kanat - Gökçe Buz
Küçük Erkekler Senkron
1- Kerem Özkan - Mustafa Mert Güner
2- Çınar Değmenci - İstmet Toprak Uçar
Yıldız Erkekler Senkron
1- Berke Gevze - Muhammet Emin Candan
2- Kerem İbrahim Çetin - Mustafa Ata Güzeltürk
3- Atlas Okudan - Yusuf Efe Koçak
Genç Erkekler Senkron
1- Batuhan Meriç Mamur - Sinan Cankurt
2- Abdullah Mehmet Tükel - Burak Demirci
3- Halil İbrahim Gaygusuz - Kuzey Özdemir
Büyük Erkekler Senkron
1- Ege Özel - Nihat Deniz Atıcı
2- Emre Yağmur - Tuğrul Kağan Gülpark
3- Enes Elbeyi Özbent - Mustafa Kemal Aktaş
Organizasyon, federasyon yetkilileri ve kulüplerin katkısıyla başarılı bir şekilde tamamlandı.