Trendyol 1. Lig 12. Haftanın Hakemleri Açıklandı

Trendyol 1. Lig'de 12. Haftanın Hakemleri Belli Oldu
Trendyol 1. Lig'de 12. hafta maçlarında görev alacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından duyuruldu.
Maç Programı ve Hakemler
İşte 12. haftada sahne alacak hakemler ve maçların programı: 8 Kasım Cuma:
- 20.00 Central Hospital Ümraniyespor - Alagöz Holding Iğdır FK: Gürcan Hasova
- 20.00 MKE Ankaragücü - Esenler Erokspor: Yiğit Arslan
- 13.30 Uğur Okulları İstanbulspor - Adanaspor: Yasin Kol
- 16.00 Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor: Ali Yılmaz
- 16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Ankara Keçiörengücü: Volkan Bayarslan
- 19.00 Ahlatcı Çorum FK - Siltaş Yapı Pendikspor: Eren Özyemişcioğlu
- 13.30 Şanlıurfaspor - Gençlerbirliği: Ozan Ergün
- 13.30 Teksüt Bandırmaspor - Boluspor: Batuhan Kolak
- 16.00 Manisa FK - Erzurumspor FK: Ümit Öztürk
- 19.00 Sakaryaspor - Kocaelispor: Erdem Mertoğlu
Bu hafta sonu oynanacak mücadeleler, futbol tutkunları için heyecan dolu anlar sunacak.