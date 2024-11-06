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Trendyol 1. Lig 12. Haftanın Hakemleri Açıklandı

12. haftada Trendyol 1. Lig maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 16:25
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 16:25
Trendyol 1. Lig 12. Haftanın Hakemleri Açıklandı

Trendyol 1. Lig'de 12. Haftanın Hakemleri Belli Oldu

Trendyol 1. Lig'de 12. hafta maçlarında görev alacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından duyuruldu.

Maç Programı ve Hakemler

İşte 12. haftada sahne alacak hakemler ve maçların programı: 8 Kasım Cuma:

  • 20.00 Central Hospital Ümraniyespor - Alagöz Holding Iğdır FK: Gürcan Hasova
  • 20.00 MKE Ankaragücü - Esenler Erokspor: Yiğit Arslan
9 Kasım Cumartesi:
  • 13.30 Uğur Okulları İstanbulspor - Adanaspor: Yasin Kol
  • 16.00 Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor: Ali Yılmaz
  • 16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Ankara Keçiörengücü: Volkan Bayarslan
  • 19.00 Ahlatcı Çorum FK - Siltaş Yapı Pendikspor: Eren Özyemişcioğlu
10 Kasım Pazar:
  • 13.30 Şanlıurfaspor - Gençlerbirliği: Ozan Ergün
  • 13.30 Teksüt Bandırmaspor - Boluspor: Batuhan Kolak
  • 16.00 Manisa FK - Erzurumspor FK: Ümit Öztürk
  • 19.00 Sakaryaspor - Kocaelispor: Erdem Mertoğlu

Bu hafta sonu oynanacak mücadeleler, futbol tutkunları için heyecan dolu anlar sunacak.

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