Trendyol 1. Lig 2. Hafta: Arca Çorum FK Averajla Lider

Trendyol 1. Lig'de 2. Hafta: Arca Çorum FK Averajla Lider

Trendyol 1. Lig'de 2. hafta karşılaşmaları tek maçla tamamlandı. Haftanın kapanış maçında Amed Sportif Faaliyetler, konuk ettiği Erzurumspor FK ile 2-2 berabere kaldı. Ligin ilk haftasında Amed Sportif Faaliyetler'i mağlup eden Arca Çorum FK, deplasmanda Adana Demirspor'u 3-0 ile geçerek haftayı averajla lider tamamladı.

Sonuçlar

Ligde 2. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Serikspor-Eminevim Ümraniyespor: 1-0

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor: 0-0

SMS Grup Sarıyer-Boluspor: 1-1

Adana Demirspor-Arca Çorum FK: 0-3

Atko Grup Pendikspor-Bandırmaspor: 2-0

Sivasspor-Sipay Bodrum FK: 1-1

İmaj Altyapı Vanspor-Esenler Erokspor: 1-0

Sakaryaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 3-2

Manisa FK-Atakaş Hatayspor: 2-1

Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor: 2-2

Puan durumu

Trendyol 1. Lig'de 2. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP1.ARCA ÇORUM FK220050562.İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ220042263.ERZURUMSPOR FK211042244.ATKO GRUP PENDİKSPOR FUTBOL211031245.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ211031246.SAKARYASPOR211043147.SERİK SPOR FUTBOL 211010148.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK210144039.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ2101330310.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR2101220311.SİPAY BODRUM FK2020220212.İSTANBULSPOR2020000213.BOLUSPOR201134-1114.ESENLER EROKSPOR201123-1115.SMS GRUP SARIYER201123-1116.AMED SPORTİF FAALİYETLER201124-2117.BANDIRMA SPOR201113-2118.ÖZBELSAN SİVASSPOR201113-2119.ATAKAŞ HATAYSPOR200225-3020.ADANA DEMİRSPOR201125-3-5

Not: Adana Demirspor'un 6 puanı silinmiştir.

3. haftanın programı

Trendyol 1. Lig'de 3. hafta maçlarının programı şöyle:

22 Ağustos Cuma:

21.30 Arca Çorum FK-SMS Grup Sarıyer (Çorum Çehir)

23 Ağustos Cumartesi:

16.30 Bandırmaspor-Adana Demirspor (Bandırma 17 Eylül)

19.00 Esenler Erokspor-Serikspor (Esenler Erokspor)

21.30 Alagöz Holding Iğdır FK-İmaj Altyapı Vanspor FK (Iğdır Şehir)

21.30 Sipay Bodrum FK-Sakaryaspor (Bodrum İlçe)

24 Ağustos Pazar:

19.00 Boluspor- Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Erzurumspor FK-Atko Grup Pendikspor (Erzurum Kazım Karabekir)

21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Sivasspor (Diyarbakır)

21.30 Eminevim Ümraniyespor-Atakaş Hatayspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

25 Ağustos Pazartesi:

21.30 İstanbulspor-Manisa FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)