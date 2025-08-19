Trendyol 1. Lig 2. Hafta: Arca Çorum FK Averajla Lider

Trendyol 1. Lig'de 2. Hafta: Arca Çorum FK Averajla Lider
Trendyol 1. Lig'de 2. hafta karşılaşmaları tek maçla tamamlandı. Haftanın kapanış maçında Amed Sportif Faaliyetler, konuk ettiği Erzurumspor FK ile 2-2 berabere kaldı. Ligin ilk haftasında Amed Sportif Faaliyetler'i mağlup eden Arca Çorum FK, deplasmanda Adana Demirspor'u 3-0 ile geçerek haftayı averajla lider tamamladı.
Sonuçlar
Ligde 2. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Serikspor-Eminevim Ümraniyespor: 1-0
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor: 0-0
SMS Grup Sarıyer-Boluspor: 1-1
Adana Demirspor-Arca Çorum FK: 0-3
Atko Grup Pendikspor-Bandırmaspor: 2-0
Sivasspor-Sipay Bodrum FK: 1-1
İmaj Altyapı Vanspor-Esenler Erokspor: 1-0
Sakaryaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 3-2
Manisa FK-Atakaş Hatayspor: 2-1
Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor: 2-2
Puan durumu
Trendyol 1. Lig'de 2. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
OGBMAYAVP1.ARCA ÇORUM FK220050562.İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ220042263.ERZURUMSPOR FK211042244.ATKO GRUP PENDİKSPOR FUTBOL211031245.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ211031246.SAKARYASPOR211043147.SERİK SPOR FUTBOL 211010148.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK210144039.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ2101330310.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR2101220311.SİPAY BODRUM FK2020220212.İSTANBULSPOR2020000213.BOLUSPOR201134-1114.ESENLER EROKSPOR201123-1115.SMS GRUP SARIYER201123-1116.AMED SPORTİF FAALİYETLER201124-2117.BANDIRMA SPOR201113-2118.ÖZBELSAN SİVASSPOR201113-2119.ATAKAŞ HATAYSPOR200225-3020.ADANA DEMİRSPOR201125-3-5
Not: Adana Demirspor'un 6 puanı silinmiştir.
3. haftanın programı
Trendyol 1. Lig'de 3. hafta maçlarının programı şöyle:
22 Ağustos Cuma:
21.30 Arca Çorum FK-SMS Grup Sarıyer (Çorum Çehir)
23 Ağustos Cumartesi:
16.30 Bandırmaspor-Adana Demirspor (Bandırma 17 Eylül)
19.00 Esenler Erokspor-Serikspor (Esenler Erokspor)
21.30 Alagöz Holding Iğdır FK-İmaj Altyapı Vanspor FK (Iğdır Şehir)
21.30 Sipay Bodrum FK-Sakaryaspor (Bodrum İlçe)
24 Ağustos Pazar:
19.00 Boluspor- Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Erzurumspor FK-Atko Grup Pendikspor (Erzurum Kazım Karabekir)
21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Sivasspor (Diyarbakır)
21.30 Eminevim Ümraniyespor-Atakaş Hatayspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
25 Ağustos Pazartesi:
21.30 İstanbulspor-Manisa FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)