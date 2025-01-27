Trendyol 1. Lig 21. Haftada Kocaelispor Liderliğini Korudu

Trendyol 1. Lig 21. Hafta Sonuçları

Trendyol 1. Lig'de 21. hafta mücadeleleri geride kaldı ve Kocaelispor, Siltaş Yapı Pendikspor'u 3-0 yenerek liderliğini devam ettirdi. Haftanın kapanış maçında ise Manisa FK, deplasmanda Sakaryaspor'u 2-1 mağlup etti. Solwie Energy Fatih Karagümrük ise Ahlatcı Çorum FK'yi 1-0 yenerek zirve takibini sürdürdü.

Haftanın Sonuçları

Ligde 21. haftada alınan sonuçlar şöyle:

Central Hospital Ümraniyespor - Şanlıurfaspor: 1-0

Boluspor - Gençlerbirliği: 0-2

Yeni Malatyaspor - Esenler Erokspor: 0-1

Uğur Okulları İstanbulspor - Amed Sportif Faaliyetler: 1-0

Adanaspor - Alagöz Holding Iğdır FK: 0-0

Teksüt Bandırmaspor - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 1-2

MKE Ankaragücü - Erzurumspor FK: 1-2

Solwie Energy Fatih Karagümrük - Ahlatcı Çorum FK: 1-0

Kocaelispor - Siltaş Yapı Pendikspor: 3-0

Sakaryaspor - Manisa FK: 1-2

Puan Durumu

Tamamlanan haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

1. Kocaelispor - 21 Puan

2. Solwie Energy Fatih Karagümrük - 21 Puan

3. Erzurumspor FK - 21 Puan

4. Teksüt Bandırmaspor - 21 Puan

5. Uğur Okulları İstanbulspor - 21 Puan

... [Daha Fazla Detay için İlgili Takımın Bilgileri Eklenecektir]

Not: Yeni Malatyaspor’un 21 puanı silinmiştir.

Gelecek Haftanın Programı

22. haftanın programı ise şu şekilde: