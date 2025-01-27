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Trendyol 1. Lig 21. Haftada Kocaelispor Liderliğini Korudu

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında liderliğini sürdürdü. Haftanın sonuçları ve puan durumu detaylı olarak haberimizde.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 22:36
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 22:36
Trendyol 1. Lig 21. Haftada Kocaelispor Liderliğini Korudu

Trendyol 1. Lig 21. Hafta Sonuçları

Trendyol 1. Lig'de 21. hafta mücadeleleri geride kaldı ve Kocaelispor, Siltaş Yapı Pendikspor'u 3-0 yenerek liderliğini devam ettirdi. Haftanın kapanış maçında ise Manisa FK, deplasmanda Sakaryaspor'u 2-1 mağlup etti. Solwie Energy Fatih Karagümrük ise Ahlatcı Çorum FK'yi 1-0 yenerek zirve takibini sürdürdü.

Haftanın Sonuçları

Ligde 21. haftada alınan sonuçlar şöyle:

  • Central Hospital Ümraniyespor - Şanlıurfaspor: 1-0
  • Boluspor - Gençlerbirliği: 0-2
  • Yeni Malatyaspor - Esenler Erokspor: 0-1
  • Uğur Okulları İstanbulspor - Amed Sportif Faaliyetler: 1-0
  • Adanaspor - Alagöz Holding Iğdır FK: 0-0
  • Teksüt Bandırmaspor - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 1-2
  • MKE Ankaragücü - Erzurumspor FK: 1-2
  • Solwie Energy Fatih Karagümrük - Ahlatcı Çorum FK: 1-0
  • Kocaelispor - Siltaş Yapı Pendikspor: 3-0
  • Sakaryaspor - Manisa FK: 1-2

Puan Durumu

Tamamlanan haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

  • 1. Kocaelispor - 21 Puan
  • 2. Solwie Energy Fatih Karagümrük - 21 Puan
  • 3. Erzurumspor FK - 21 Puan
  • 4. Teksüt Bandırmaspor - 21 Puan
  • 5. Uğur Okulları İstanbulspor - 21 Puan
  • ... [Daha Fazla Detay için İlgili Takımın Bilgileri Eklenecektir]

Not: Yeni Malatyaspor’un 21 puanı silinmiştir.

Gelecek Haftanın Programı

22. haftanın programı ise şu şekilde:

  • 31 Ocak Cuma: 20.00 Ahlatcı Çorum FK - Teksüt Bandırmaspor (Çorum Şehir)
  • 1 Şubat Cumartesi: 13.30 Erzurumspor FK - Kocaelispor (Erzurum Kazım Karabekir)
  • 13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Yeni Malatyaspor (Aktepe)
  • 16.00 Gençlerbirliği - Alagöz Holding Iğdır FK (Eryaman)
  • 19.00 Siltaş Yapı Pendikspor - Adanaspor (Pendik)
  • 2 Şubat Pazar: 13.30 Central Hospital Ümraniyespor - MKE Ankaragücü (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
  • 13.30 Şanlıurfaspor - Uğur Okulları İstanbulspor (11 Nisan)
  • 16.00 Manisa FK - Solwie Energy Fatih Karagümrük (Manisa 19 Mayıs)
  • 16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Sakaryaspor (Diyarbakır)
  • 19.00 Esenler Erokspor - Boluspor (Esenler Erokspor)

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