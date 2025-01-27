Trendyol 1. Lig 21. Haftada Kocaelispor Liderliğini Korudu

Trendyol 1. Lig 21. Hafta Sonuçları
Trendyol 1. Lig'de 21. hafta mücadeleleri geride kaldı ve Kocaelispor, Siltaş Yapı Pendikspor'u 3-0 yenerek liderliğini devam ettirdi. Haftanın kapanış maçında ise Manisa FK, deplasmanda Sakaryaspor'u 2-1 mağlup etti. Solwie Energy Fatih Karagümrük ise Ahlatcı Çorum FK'yi 1-0 yenerek zirve takibini sürdürdü.
Haftanın Sonuçları
Ligde 21. haftada alınan sonuçlar şöyle:
- Central Hospital Ümraniyespor - Şanlıurfaspor: 1-0
- Boluspor - Gençlerbirliği: 0-2
- Yeni Malatyaspor - Esenler Erokspor: 0-1
- Uğur Okulları İstanbulspor - Amed Sportif Faaliyetler: 1-0
- Adanaspor - Alagöz Holding Iğdır FK: 0-0
- Teksüt Bandırmaspor - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 1-2
- MKE Ankaragücü - Erzurumspor FK: 1-2
- Solwie Energy Fatih Karagümrük - Ahlatcı Çorum FK: 1-0
- Kocaelispor - Siltaş Yapı Pendikspor: 3-0
- Sakaryaspor - Manisa FK: 1-2
Puan Durumu
Tamamlanan haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:
- 1. Kocaelispor - 21 Puan
- 2. Solwie Energy Fatih Karagümrük - 21 Puan
- 3. Erzurumspor FK - 21 Puan
- 4. Teksüt Bandırmaspor - 21 Puan
- 5. Uğur Okulları İstanbulspor - 21 Puan
- ... [Daha Fazla Detay için İlgili Takımın Bilgileri Eklenecektir]
Not: Yeni Malatyaspor’un 21 puanı silinmiştir.
Gelecek Haftanın Programı
22. haftanın programı ise şu şekilde:
- 31 Ocak Cuma: 20.00 Ahlatcı Çorum FK - Teksüt Bandırmaspor (Çorum Şehir)
- 1 Şubat Cumartesi: 13.30 Erzurumspor FK - Kocaelispor (Erzurum Kazım Karabekir)
- 13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Yeni Malatyaspor (Aktepe)
- 16.00 Gençlerbirliği - Alagöz Holding Iğdır FK (Eryaman)
- 19.00 Siltaş Yapı Pendikspor - Adanaspor (Pendik)
- 2 Şubat Pazar: 13.30 Central Hospital Ümraniyespor - MKE Ankaragücü (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
- 13.30 Şanlıurfaspor - Uğur Okulları İstanbulspor (11 Nisan)
- 16.00 Manisa FK - Solwie Energy Fatih Karagümrük (Manisa 19 Mayıs)
- 16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Sakaryaspor (Diyarbakır)
- 19.00 Esenler Erokspor - Boluspor (Esenler Erokspor)