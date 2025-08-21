DOLAR
Trendyol 1. Lig 3. Hafta Hakemleri Açıklandı

TFF Merkez Hakem Kurulu, Trendyol 1. Lig 3. hafta maçlarını yönetecek hakem atamalarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 15:11
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 15:11
Trendyol 1. Lig 3. Hafta Hakemleri Açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından Trendyol 1. Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler duyuruldu.

Atamalar

Yarın

21.30 Arca Çorum FK - SMS Grup Sarıyerspor: Ayberk Demirbaş

23 Ağustos Cumartesi

16.30 Bandırmaspor - Adana Demirspor: Oğuzhan Gökçen

19.00 Esenler Erokspor - Serikspor: Hakan Ülker

21.30 Alagöz Holding Iğdır FK - İmaj Altyapı Vanspor: Seyfettin Alper Yılmaz

21.30 Sipay Bodrum FK - Sakaryaspor: Yusuf Ziya Gündüz

24 Ağustos Pazar

19.00 Erzurumspor - Atko Grup Pendikspor: Burak Olcar

19.00 Boluspor - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Raşit Yorgancılar

21.30 Amed Sportif Faaliyetler - Özbelsan Sivasspor: Ümit Öztürk

21.30 Eminevim Ümraniyespor - Atakaş Hatayspor: Muhammed Selim Özbek

25 Ağustos Pazartesi

21.30 İstanbulspor - Manisa FK: Ömer Tolga Güldibi

