Trendyol 1. Lig 3. Hafta Hakemleri Açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından Trendyol 1. Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler duyuruldu.
Atamalar
Yarın
21.30 Arca Çorum FK - SMS Grup Sarıyerspor: Ayberk Demirbaş
23 Ağustos Cumartesi
16.30 Bandırmaspor - Adana Demirspor: Oğuzhan Gökçen
19.00 Esenler Erokspor - Serikspor: Hakan Ülker
21.30 Alagöz Holding Iğdır FK - İmaj Altyapı Vanspor: Seyfettin Alper Yılmaz
21.30 Sipay Bodrum FK - Sakaryaspor: Yusuf Ziya Gündüz
24 Ağustos Pazar
19.00 Erzurumspor - Atko Grup Pendikspor: Burak Olcar
19.00 Boluspor - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Raşit Yorgancılar
21.30 Amed Sportif Faaliyetler - Özbelsan Sivasspor: Ümit Öztürk
21.30 Eminevim Ümraniyespor - Atakaş Hatayspor: Muhammed Selim Özbek
25 Ağustos Pazartesi
21.30 İstanbulspor - Manisa FK: Ömer Tolga Güldibi