Trendyol 1. Lig 4. Hafta Başlıyor: Vanspor-Bandırmaspor Açılışı

Trendyol 1. Lig 4. hafta yarın başlıyor; açılış maçı İmaj Altyapı Vanspor-Bandırmaspor. Haftanın maç programı ve saatleri açıklandı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 08:48
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 08:48
Trendyol 1. Lig'de 4. Hafta Başlıyor

Trendyol 1. Lig'de 4. haftanın perdesi yarın açılacak. Haftanın açılış maçında İmaj Altyapı Vanspor, Bandırmaspor'u konuk edecek. Mücadele Van Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.

4. Hafta Maç Programı

Yarın:

19.00 İmaj Altyapı Vanspor - Bandırmaspor (Van Atatürk)

21.30 SMS Grup Sarıyerspor - Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

30 Ağustos Cumartesi:

19.00 Eminevim Ümraniyespor - Esenler Erokspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 Sakaryaspor - Boluspor (Yeni Sakarya Atatürk)

21.30 Manisa FK - Alagöz Holding Iğdır FK (Manisa 19 Mayıs)

21.30 Atakaş Hatayspor - İstanbulspor (Mersin)

31 Ağustos Pazar:

16.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Arca Çorum FK (Aktepe)

19.00 Atko Grup Pendikspor - Özbelsan Sivasspor (Pendik)

21.30 Adana Demirspor - Amed Sportif Faaliyetler (Yeni Adana)

21.30 Serikspor - Sipay Bodrum FK (Corendon Airlines Park Antalya)

7
