Trendyol 1. Lig 5. Hafta: Arca Çorum FK Liderliğini Sürdürdü

Trendyol 1. Lig 5. hafta karşılaşmaları tek maçla sona erdi. Haftanın kapanış maçında Erzurumspor FK ile Sakaryaspor 1-1 berabere kaldı. Dört haftayı yenilgisiz geçen Arca Çorum FK, İmaj Altyapı Vanspor FK ile 0-0 berabere kalarak ilk puan kaybını yaşamasına rağmen 13 puanla liderliğini sürdürdü.

Haftanın sonuçları

Esenler Erokspor-Atakaş Hatayspor: 4-1

Sipay Bodrum FK-Adana Demirspor: 3-1

Boluspor-Manisa FK: 2-0

İstanbulspor-Eminevim Ümraniyespor: 4-0

Özbelsan Sivasspor-SMS Grup Sarıyer: 1-0

Arca Çorum FK-İmaj Altyapı Vanspor FK: 0-0

Bandırmaspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 1-1

Alagöz Holding Iğdır FK-Serikspor: 1-2

Amed Sportif Faaliyetler-Atko Grup Pendikspor: 2-1

Erzurumspor FK-Sakaryaspor: 1-1

Puan durumu

TAKIMLAROGBMAYAVP

1.ARCA ÇORUM FK5410927132.SİPAY BODRUM FK53201266113.ESENLER EROKSPOR53111349104.AMED SPORTİF FAALİYETLER53111688105.BOLUSPOR53111165106.ERZURUMSPOR FK5230106497.BANDIRMA SPOR522185388.ATKO GRUP PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.522197289.İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ5221541810.İSTANBULSPOR A.Ş.5140624711.SERİK SPOR FUTBOL A.Ş.5212510-5712.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ5122660513.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK512267-1514.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ512257-2515.SAKARYASPOR A.Ş.5122711-4516.ÖZBELSAN SİVASSPOR511359-4417.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR511339-6418.ATAKAŞ HATAYSPOR5023511-6219.SMS GRUP SARIYERSPOR501438-5120.ADANA DEMİRSPOR A.Ş.5014420-16-11

Gelecek hafta (6. Hafta Programı)

19 Eylül Cuma:

17.00 Eminevim Ümraniyespor-Alagöz Holding Iğdır FK (Ümraniye Şehir)

17.00 İstanbulspor-Arca Çorum FK (Necmi Kadıoğlu)

20.00 Atakaş Hatayspor-Boluspor (Stat belli değil)

20.00 Serikspor-Bandırmaspor (Stat belli değil)

20 Eylül Cumartesi:

16.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sipay Bodrum FK (Aktepe)

16.00 İmaj Altyapı Vanspor FK-Özbelsan Sivasspor (Van Atatürk)

19.00 Manisa FK-Esenler Erokspor (Manisa 19 Mayıs)

19.00 Adana Demirspor-Erzurumspor FK (Yeni Adana)

21 Eylül Pazar:

16.00 SMS Grup Sarıyer-Atko Grup Pendikspor (Stat belli değil)

19.00 Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Yeni Sakarya Atatürk)