Trendyol 1. Lig 8. Hafta: İmaj Altyapı Vanspor Amed Sportif Faaliyetler'i 3-0 Yendi

Trendyol 1. Lig 8. haftasında İmaj Altyapı Vanspor, konuk Amed Sportif Faaliyetler'i 3-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 20:22
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 20:29
Trendyol 1. Lig 8. Hafta: İmaj Altyapı Vanspor Amed Sportif Faaliyetler'i 3-0 Yendi

Trendyol 1. Lig 8. Hafta: İmaj Altyapı Vanspor 3-0 Amed Sportif Faaliyetler

Maç Sonucu

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında İmaj Altyapı Vanspor, konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'i 3-0 yenerek sahadan galip ayrıldı.

Karşılaşma Değerlendirmesi

Ev sahibi ekip, karşılaşmada etkili bir performans sergileyerek rakibi karşısında net bir skor elde etti. Maçın sonucu, her iki takımın sezon içindeki mücadelesi açısından dikkat çekici bir gelişme olarak kayda geçti.

Trendyol 1. Lig takipçileri için bu sonuç, haftanın önemli bir özeti olarak öne çıktı. Kulüplerin resmi kaynakları ilerleyen saatlerde maçla ilgili detayları paylaşacaktır.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında İmaj Altyapı Vanspor, konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'i 3-0...

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında İmaj Altyapı Vanspor, konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'i 3-0 yendi.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında İmaj Altyapı Vanspor, konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'i 3-0...

İLGİLİ HABERLER

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yukatel Merkezefendi 75-65 Bursaspor | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
2
Milli Kadın Curling Takımı WCT Prag'da Şampiyon
3
Alanyaspor, Gençlerbirliği Maçı İçin Hazırlıklara Başladı
4
Trabzonspor, 3 Ekim'de Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Başladı
5
İtalya Başkonsolosluğu'nda 'MeeTürkItaly' Paneli — Montella'ya 'İtalyan Spor Elçisi' Ödülü
6
Trendyol 1. Lig 8. Hafta: İmaj Altyapı Vanspor Amed Sportif Faaliyetler'i 3-0 Yendi
7
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Hafta Başlıyor: Galatasaray - Liverpool

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı