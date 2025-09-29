Trendyol 1. Lig 8. Hafta: İmaj Altyapı Vanspor Amed Sportif Faaliyetler'i 3-0 Yendi

Trendyol 1. Lig 8. Hafta: İmaj Altyapı Vanspor 3-0 Amed Sportif Faaliyetler

Maç Sonucu

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında İmaj Altyapı Vanspor, konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'i 3-0 yenerek sahadan galip ayrıldı.

Karşılaşma Değerlendirmesi

Ev sahibi ekip, karşılaşmada etkili bir performans sergileyerek rakibi karşısında net bir skor elde etti. Maçın sonucu, her iki takımın sezon içindeki mücadelesi açısından dikkat çekici bir gelişme olarak kayda geçti.

Trendyol 1. Lig takipçileri için bu sonuç, haftanın önemli bir özeti olarak öne çıktı. Kulüplerin resmi kaynakları ilerleyen saatlerde maçla ilgili detayları paylaşacaktır.

