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Trendyol 1. Lig 9. Haftasında Hakemler Belli Oldu

Trendyol 1. Lig'in 9. hafta maçlarında görev alacak hakemler açıklandı. İşte detaylar!

Yayın Tarihi: 16.10.2024 16:23
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 16:23
Trendyol 1. Lig 9. Haftasında Hakemler Belli Oldu

Trendyol 1. Lig 9. Hafta Hakemleri Açıklandı

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında yer alacak maçların hakemleri duyuruldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, maçlarda görev alacak hakemleri listelerken, futbolseverler için heyecan dolu bir hafta daha kapıda. İşte 9. hafta maçları ve yönetecek hakemlerin bilgileri:

18 Ekim Cuma

20.00 Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü: Feridun Daldaş

19 Ekim Cumartesi

13.30 Teksüt Bandırmaspor - Fatih Karagümrük: Alpaslan Şen

16.00 Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Kocaelispor - Central Hospital Ümraniyespor: Yiğit Arslan

19.00 Adanaspor - Şanlıurfaspor: Gürcan Hasova

20 Ekim Pazar

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor - Erzurumspor FK: Oğuzhan Aksu

16.00 Boluspor - Ahlatcı Çorum FK: Mustafa Kürşad Filiz

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK - Manisa FK: Ozan Ergün

19.00 Sakaryaspor - Uğur Okulları İstanbulspor: Emre Kargın

21 Ekim Pazartesi

20.00 Esenler Erokspor - Ankara Keçiörengücü: Ömer Faruk Gültekin

Futbol tutkunları, bu hafta gerçekleştirilecek maçlarda hakemlerin performansını merakla bekliyor. Herkes için heyecan verici bir spor haftası dileriz!

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