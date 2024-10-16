Trendyol 1. Lig 9. Haftasında Hakemler Belli Oldu

Trendyol 1. Lig 9. Hafta Hakemleri Açıklandı
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında yer alacak maçların hakemleri duyuruldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, maçlarda görev alacak hakemleri listelerken, futbolseverler için heyecan dolu bir hafta daha kapıda. İşte 9. hafta maçları ve yönetecek hakemlerin bilgileri:
18 Ekim Cuma
20.00 Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü: Feridun Daldaş
19 Ekim Cumartesi
13.30 Teksüt Bandırmaspor - Fatih Karagümrük: Alpaslan Şen
16.00 Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Kocaelispor - Central Hospital Ümraniyespor: Yiğit Arslan
19.00 Adanaspor - Şanlıurfaspor: Gürcan Hasova
20 Ekim Pazar
13.30 Siltaş Yapı Pendikspor - Erzurumspor FK: Oğuzhan Aksu
16.00 Boluspor - Ahlatcı Çorum FK: Mustafa Kürşad Filiz
16.00 Alagöz Holding Iğdır FK - Manisa FK: Ozan Ergün
19.00 Sakaryaspor - Uğur Okulları İstanbulspor: Emre Kargın
21 Ekim Pazartesi
20.00 Esenler Erokspor - Ankara Keçiörengücü: Ömer Faruk Gültekin
Futbol tutkunları, bu hafta gerçekleştirilecek maçlarda hakemlerin performansını merakla bekliyor. Herkes için heyecan verici bir spor haftası dileriz!