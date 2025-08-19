Trendyol 1. Lig: Amed Sportif Faaliyetler 2-2 Erzurumspor FK — Maçta Gerginlik

Trendyol 1. Lig: Amed Sportif Faaliyetler 2-2 Erzurumspor FK

Maç Özeti ve Sonrası

Trendyol 1. Lig'in 2. hafta müsabakasında Amed Sportif Faaliyetler ile Erzurumspor FK sahadan 2-2 eşitlikle ayrıldı.

Bitiş düdüğünün ardından iki takım futbolcuları arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı; bazı taraftarlar maçın ardından sahaya girdi.

Daha sonra her iki takımın futbolcuları ile hakemler, polis ekipleri eşliğinde soyunma odasına götürüldü.

Karşılaşmayı, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük de tribünden izledi.