Trendyol 1. Lig: Amed Sportif Faaliyetler 2-2 Erzurumspor FK — Maçta Gerginlik

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Erzurumspor FK 2-2 berabere kaldı; maç sonrası oyuncular arasında gerginlik yaşandı ve bazı taraftarlar sahaya girdi.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 00:07
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 00:07
Trendyol 1. Lig: Amed Sportif Faaliyetler 2-2 Erzurumspor FK

Maç Özeti ve Sonrası

Trendyol 1. Lig'in 2. hafta müsabakasında Amed Sportif Faaliyetler ile Erzurumspor FK sahadan 2-2 eşitlikle ayrıldı.

Bitiş düdüğünün ardından iki takım futbolcuları arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı; bazı taraftarlar maçın ardından sahaya girdi.

Daha sonra her iki takımın futbolcuları ile hakemler, polis ekipleri eşliğinde soyunma odasına götürüldü.

Karşılaşmayı, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük de tribünden izledi.

