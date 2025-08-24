Trendyol 1. Lig: Amed Sportif Faaliyetler 4-2 Özbelsan Sivasspor

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında, Amed Sportif Faaliyetler kendi sahasında oynadığı mücadelede Özbelsan Sivasspor'u 4-2 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Maçın kısa özeti

Karşılaşma, yüksek tempolu ataklar ve gol sevinçleriyle geçti. Ev sahibi ekip, maç boyunca kontrolü elinde tutarak skoru lehine çevirmeyi başardı.

Bu sonuçla Amed Sportif Faaliyetler, ligdeki konumunu güçlendirirken Özbelsan Sivasspor için ders çıkarılması gereken bir mücadele oldu.