Trendyol 1. Lig: Atko Grup Pendikspor 2-1 Özbelsan Sivasspor
Maç Sonucu
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında, ev sahibi Atko Grup Pendikspor, konuk ekip Özbelsan Sivasspor'u 2-1 mağlup etti.
Karşılaşma belirtilen skorla tamamlandı.
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında, ev sahibi Atko Grup Pendikspor, konuk ekip Özbelsan Sivasspor'u 2-1 mağlup etti.
Karşılaşma belirtilen skorla tamamlandı.
2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı
81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar
2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark
Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye