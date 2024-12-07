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Trendyol 1. Lig: Bandırmaspor, Iğdır'ı 1-0 Mağlup Etti

Teksüt Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK'yi 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 21:10
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 21:10
Trendyol 1. Lig: Bandırmaspor, Iğdır'ı 1-0 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'de Heyecan Devam Ediyor

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında, Teksüt Bandırmaspor deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK'yi 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Maçın Detayları

Karşılaşmanın beraberliği bozan golü, Bandırmaspor'un etkili oyunu ile geldi. Bu sonuçla Bandırmaspor, ligdeki pozisyonunu güçlendirmeyi başardı. Taraftarların büyük ilgisiyle oynanan maç, iki ekip için de stratejik bir öneme sahipti.

Maç sonunda, Teksüt Bandırmaspor teknik ekibi ve oyuncuları galibiyetin sevinçini yaşarken, Alagöz Holding Iğdır FK ise yeni stratejiler üzerinde düşünmek zorunda kalacak.

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