Trendyol 1. Lig'de 12. Haftanın Puan Durumu ve Maç Sonuçları

Trendyol 1. Lig'de 12. Haftanın Kapanışı
Trendyol 1. Lig'in 12. haftası, bugün oynanan dört maçla tamamlandı. Haftanın kapanış maçında Kocaelispor, deplasmanda Sakaryaspor'u 1-0 mağlup ederek, 25 puanla liderliğe yükseldi.
Günün Diğer Maç Sonuçları
Günün diğer mücadelelerinde şunlar yaşandı:
- Şanlıurfaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1'lik skorla geçti.
- Teksüt Bandırmaspor, Boluspor'u 2-0 mağlup etti.
- Manisa FK, konuk ettiği Erzurumspor FK'yı 2-0'la geçti.
Maç Sonuçları
12. haftada oynanan diğer maçların sonuçları şöyle:
- Central Hospital Ümraniyespor - Alagöz Holding Iğdır FK: 0-1
- MKE Ankaragücü - Esenler Erokspor: 3-0
- Uğur Okulları İstanbulspor - Adanaspor: 0-0
- Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor: 6-1
- Amed Sportif Faaliyetler - Ankara Keçiörengücü: 0-0
- Ahlatcı Çorum FK - Siltaş Yapı Pendikspor: 1-0
- Sakaryaspor - Kocaelispor: 0-1
Puan Durumu
Trendyol 1. Lig'de 12. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şu şekilde:
|Takımlar
|Puan
|Kocaelispor
|25
|Teksüt Bandırmaspor
|24
|Erzurumspor FK
|24
|Fatih Karagümrük
|22
|Alagöz Holding Iğdır FK
|22
|MKE Ankaragücü
|21
|Ahlatcı Çorum FK
|19
|Boluspor
|19
|Şanlıurfaspor
|19
|Manisa FK
|18
|Esenler Erokspor
|18
|Central Hospital Ümraniyespor
|17
|Siltaş Yapı Pendikspor
|13
|ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|12
|Gençlerbirliği
|11
|Uğur Okulları İstanbulspor
|11
|Amed Sportif Faaliyetler
|10
|Sakaryaspor
|8
|Adanaspor
|8
|Yeni Malatyaspor
|5
13. Hafta Maç Programı
Trendyol 1. Lig'de 13. hafta maçlarının programı ise şöyle:
- 22 Kasım Cuma: 20.00 Siltaş Yapı Pendikspor - Central Hospital Ümraniyespor (Pendik)
- 23 Kasım Cumartesi:
- 13.30 Ankara Keçiörengücü - Manisa FK (Aktepe)
- 13.30 Yeni Malatyaspor - Uğur Okulları İstanbulspor (Stat henüz açıklanmadı)
- 16.00 Boluspor - Şanlıurfaspor (Bolu Atatürk)
- 19.00 Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü (Eryaman)
- 24 Kasım Pazar:
- 13.30 Erzurumspor FK - Fatih Karagümrük (Erzurum Kazım Karabekir)
- 16.00 Esenler Erokspor - Ahlatcı Çorum FK (Esenler Erokspor)
- 16.00 Adanaspor - Sakaryaspor (Yeni Adana)
- 19.00 Kocaelispor - Teksüt Bandırmaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)
- 25 Kasım Pazartesi: 20.00 Alagöz Holding Iğdır FK - Amed Sportif Faaliyetler (Iğdır Şehir)
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.