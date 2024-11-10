Trendyol 1. Lig'de 12. Haftanın Puan Durumu ve Maç Sonuçları

Trendyol 1. Lig'de 12. Haftanın Kapanışı

Trendyol 1. Lig'in 12. haftası, bugün oynanan dört maçla tamamlandı. Haftanın kapanış maçında Kocaelispor, deplasmanda Sakaryaspor'u 1-0 mağlup ederek, 25 puanla liderliğe yükseldi.

Günün Diğer Maç Sonuçları

Günün diğer mücadelelerinde şunlar yaşandı:

Şanlıurfaspor , sahasında Gençlerbirliği 'ni 3-1'lik skorla geçti.

, sahasında 'ni 3-1'lik skorla geçti. Teksüt Bandırmaspor , Boluspor 'u 2-0 mağlup etti.

, 'u 2-0 mağlup etti. Manisa FK, konuk ettiği Erzurumspor FK'yı 2-0'la geçti.

Maç Sonuçları

12. haftada oynanan diğer maçların sonuçları şöyle:

Central Hospital Ümraniyespor - Alagöz Holding Iğdır FK: 0-1

MKE Ankaragücü - Esenler Erokspor: 3-0

Uğur Okulları İstanbulspor - Adanaspor: 0-0

Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor: 6-1

Amed Sportif Faaliyetler - Ankara Keçiörengücü: 0-0

Ahlatcı Çorum FK - Siltaş Yapı Pendikspor: 1-0

Sakaryaspor - Kocaelispor: 0-1

Puan Durumu

Trendyol 1. Lig'de 12. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

Takımlar Puan Kocaelispor 25 Teksüt Bandırmaspor 24 Erzurumspor FK 24 Fatih Karagümrük 22 Alagöz Holding Iğdır FK 22 MKE Ankaragücü 21 Ahlatcı Çorum FK 19 Boluspor 19 Şanlıurfaspor 19 Manisa FK 18 Esenler Erokspor 18 Central Hospital Ümraniyespor 17 Siltaş Yapı Pendikspor 13 ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 12 Gençlerbirliği 11 Uğur Okulları İstanbulspor 11 Amed Sportif Faaliyetler 10 Sakaryaspor 8 Adanaspor 8 Yeni Malatyaspor 5

13. Hafta Maç Programı

Trendyol 1. Lig'de 13. hafta maçlarının programı ise şöyle:

22 Kasım Cuma: 20.00 Siltaş Yapı Pendikspor - Central Hospital Ümraniyespor (Pendik)

20.00 Siltaş Yapı Pendikspor - Central Hospital Ümraniyespor (Pendik) 23 Kasım Cumartesi: 13.30 Ankara Keçiörengücü - Manisa FK (Aktepe) 13.30 Yeni Malatyaspor - Uğur Okulları İstanbulspor (Stat henüz açıklanmadı) 16.00 Boluspor - Şanlıurfaspor (Bolu Atatürk) 19.00 Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü (Eryaman)

24 Kasım Pazar: 13.30 Erzurumspor FK - Fatih Karagümrük (Erzurum Kazım Karabekir) 16.00 Esenler Erokspor - Ahlatcı Çorum FK (Esenler Erokspor) 16.00 Adanaspor - Sakaryaspor (Yeni Adana) 19.00 Kocaelispor - Teksüt Bandırmaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

25 Kasım Pazartesi: 20.00 Alagöz Holding Iğdır FK - Amed Sportif Faaliyetler (Iğdır Şehir)

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.