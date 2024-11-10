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Trendyol 1. Lig'de 12. Haftanın Puan Durumu ve Maç Sonuçları

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Kocaelispor liderliğe yükseldi. Haftanın sonuçları ve puan durumu burada.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 22:38
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 22:38
Trendyol 1. Lig'de 12. Haftanın Puan Durumu ve Maç Sonuçları

Trendyol 1. Lig'de 12. Haftanın Kapanışı

Trendyol 1. Lig'in 12. haftası, bugün oynanan dört maçla tamamlandı. Haftanın kapanış maçında Kocaelispor, deplasmanda Sakaryaspor'u 1-0 mağlup ederek, 25 puanla liderliğe yükseldi.

Günün Diğer Maç Sonuçları

Günün diğer mücadelelerinde şunlar yaşandı:

  • Şanlıurfaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1'lik skorla geçti.
  • Teksüt Bandırmaspor, Boluspor'u 2-0 mağlup etti.
  • Manisa FK, konuk ettiği Erzurumspor FK'yı 2-0'la geçti.

Maç Sonuçları

12. haftada oynanan diğer maçların sonuçları şöyle:

  • Central Hospital Ümraniyespor - Alagöz Holding Iğdır FK: 0-1
  • MKE Ankaragücü - Esenler Erokspor: 3-0
  • Uğur Okulları İstanbulspor - Adanaspor: 0-0
  • Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor: 6-1
  • Amed Sportif Faaliyetler - Ankara Keçiörengücü: 0-0
  • Ahlatcı Çorum FK - Siltaş Yapı Pendikspor: 1-0
  • Sakaryaspor - Kocaelispor: 0-1

Puan Durumu

Trendyol 1. Lig'de 12. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

Takımlar Puan
Kocaelispor 25
Teksüt Bandırmaspor 24
Erzurumspor FK 24
Fatih Karagümrük 22
Alagöz Holding Iğdır FK 22
MKE Ankaragücü 21
Ahlatcı Çorum FK 19
Boluspor 19
Şanlıurfaspor 19
Manisa FK 18
Esenler Erokspor 18
Central Hospital Ümraniyespor 17
Siltaş Yapı Pendikspor 13
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 12
Gençlerbirliği 11
Uğur Okulları İstanbulspor 11
Amed Sportif Faaliyetler 10
Sakaryaspor 8
Adanaspor 8
Yeni Malatyaspor 5

13. Hafta Maç Programı

Trendyol 1. Lig'de 13. hafta maçlarının programı ise şöyle:

  • 22 Kasım Cuma: 20.00 Siltaş Yapı Pendikspor - Central Hospital Ümraniyespor (Pendik)
  • 23 Kasım Cumartesi:
    • 13.30 Ankara Keçiörengücü - Manisa FK (Aktepe)
    • 13.30 Yeni Malatyaspor - Uğur Okulları İstanbulspor (Stat henüz açıklanmadı)
    • 16.00 Boluspor - Şanlıurfaspor (Bolu Atatürk)
    • 19.00 Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü (Eryaman)
  • 24 Kasım Pazar:
    • 13.30 Erzurumspor FK - Fatih Karagümrük (Erzurum Kazım Karabekir)
    • 16.00 Esenler Erokspor - Ahlatcı Çorum FK (Esenler Erokspor)
    • 16.00 Adanaspor - Sakaryaspor (Yeni Adana)
    • 19.00 Kocaelispor - Teksüt Bandırmaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)
  • 25 Kasım Pazartesi: 20.00 Alagöz Holding Iğdır FK - Amed Sportif Faaliyetler (Iğdır Şehir)

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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