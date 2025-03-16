Trendyol 1. Lig'de 30. Hafta Sonrası Puan Durumu ve Maç Sonuçları

Trendyol 1. Lig'de 30. hafta geride kalırken Kocaelispor liderliğini korudu. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 16.03.2025 23:29
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 23:29
Trendyol 1. Lig'de 30. Hafta Sonrası Puan Durumu ve Maç Sonuçları

Trendyol 1. Lig'de Liderlik Sürüyor

Trendyol 1. Lig'de 30. hafta tamamlandı ve Kocaelispor, 59 puanla liderlik koltuğunda oturmaya devam ediyor.

Haftanın kapanış maçı olan Solwie Energy Fatih Karagümrük ile Kocaelispor karşılaşması 1-1 berabere sona erdi. Bu sonuçla, Kocaelispor zirvedeki yerini korurken, Fatih Karagümrük de 53 puanla ikincilik mücadelesini sürdürüyor.

30. Haftanın Maç Sonuçları

30. haftada oynanan diğer maçların sonuçları ise şu şekilde:

  • Teksüt Bandırmaspor - Adanaspor: 1-0
  • Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor - Esenler Erokspor: 0-2
  • Manisa FK - Siltaş Yapı Pendikspor: 2-0
  • Central Hospital Ümraniyespor - Geosis Boluspor: 1-0
  • MKE Ankaragücü - Alagöz Holding Iğdır FK: 0-4
  • Sakaryaspor - Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor: 5-0
  • Uğur Okulları İstanbulspor - Gençlerbirliği: 5-0
  • Ahlatcı Çorum FK - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 3-2
  • Amed Sportif Faaliyetler - Erzurumspor FK: 1-2
  • Solwie Energy Fatih Karagümrük - Kocaelispor: 1-1

Puan Durumu

30. hafta sonrası puan durumu ise aşağıdaki gibi oluştu:

  • Kocaelispor: 59 puan
  • Solwie Energy Fatih Karagümrük: 53 puan
  • Erzurumspor FK: 51 puan
  • Teksüt Bandırmaspor: 50 puan
  • Gençlerbirliği: 46 puan
  • Uğur Okulları İstanbulspor: 46 puan
  • Ahlatcı Çorum FK: 45 puan
  • Geosis Boluspor: 43 puan
  • Central Hospital Ümraniyespor: 43 puan
  • Amed Sportif Faaliyetler: 37 puan

31. Hafta Programı

31. hafta maçlarının programı ise aşağıdaki gibidir:

  • 28 Mart Cuma:
    • 16.00 Geosis Boluspor - Teksüt Bandırmaspor
    • 16.00 Erzurumspor - Manisa FK
    • 20.30 Gençlerbirliği - Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor
    • 20.30 Alagöz Holding Iğdır FK - Central Hospital Ümraniyespor
  • 29 Mart Cumartesi:
    • 13.30 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor - Solwie Energy Fatih Karagümrük
    • 13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Amed Sportif Faaliyetler
    • 16.00 Siltaş Yapı Pendikspor - Ahlatcı Çorum FK
    • 16.00 Adanaspor - Uğur Okulları İstanbulspor
  • 31 Mart Pazartesi:
    • 17.00 Esenler Erokspor - MKE Ankaragücü
    • 20.00 Kocaelispor - Sakaryaspor

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