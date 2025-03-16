Trendyol 1. Lig'de 30. Hafta Sonrası Puan Durumu ve Maç Sonuçları

Trendyol 1. Lig'de Liderlik Sürüyor

Trendyol 1. Lig'de 30. hafta tamamlandı ve Kocaelispor, 59 puanla liderlik koltuğunda oturmaya devam ediyor.

Haftanın kapanış maçı olan Solwie Energy Fatih Karagümrük ile Kocaelispor karşılaşması 1-1 berabere sona erdi. Bu sonuçla, Kocaelispor zirvedeki yerini korurken, Fatih Karagümrük de 53 puanla ikincilik mücadelesini sürdürüyor.

30. Haftanın Maç Sonuçları

30. haftada oynanan diğer maçların sonuçları ise şu şekilde:

Teksüt Bandırmaspor - Adanaspor: 1-0

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor - Esenler Erokspor: 0-2

Manisa FK - Siltaş Yapı Pendikspor: 2-0

Central Hospital Ümraniyespor - Geosis Boluspor: 1-0

MKE Ankaragücü - Alagöz Holding Iğdır FK: 0-4

Sakaryaspor - Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor: 5-0

Uğur Okulları İstanbulspor - Gençlerbirliği: 5-0

Ahlatcı Çorum FK - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 3-2

Amed Sportif Faaliyetler - Erzurumspor FK: 1-2

Solwie Energy Fatih Karagümrük - Kocaelispor: 1-1

Puan Durumu

30. hafta sonrası puan durumu ise aşağıdaki gibi oluştu:

Kocaelispor: 59 puan

59 puan Solwie Energy Fatih Karagümrük: 53 puan

53 puan Erzurumspor FK: 51 puan

51 puan Teksüt Bandırmaspor: 50 puan

50 puan Gençlerbirliği: 46 puan

46 puan Uğur Okulları İstanbulspor: 46 puan

46 puan Ahlatcı Çorum FK: 45 puan

45 puan Geosis Boluspor: 43 puan

43 puan Central Hospital Ümraniyespor: 43 puan

43 puan Amed Sportif Faaliyetler: 37 puan

31. Hafta Programı

31. hafta maçlarının programı ise aşağıdaki gibidir: