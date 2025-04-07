Trendyol 1. Lig'de 33. Hafta Hakemleri Belli Oldu

Trendyol 1. Lig'de 33. hafta maçlarının hakemleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) aracılığıyla bu haftanın hakemlerini duyurdu.

Yarın Oynanacak Maçlar

14.00'te Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor karşılaşmasında hakem Süleyman Bahadır düdük çalacak.

17.00'de Alagöz Holding Iğdır FK - Uğur Okulları İstanbulspor maçının hakemi Raşit Yorgancılar olacak.

20.00'de ise Manisa FK - Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında Atilla Karaoğlan maçı yönetecek.

9 Nisan Çarşamba Programı

14.00'te Erzurumspor FK - Ahlatcı Çorum FK maçında hakem Mehmet Ali Özer görev alacak.

17.00'de Esenler Erokspor - Solwie Energy Fatih Karagümrük maçı Abdullah Buğra Taşkınsoy tarafından yönetilecek.

20.00'de Siltaş Yapı Pendikspor - MKE Ankaragücü karşılaşmasında Ömer Faruk Turtay, Geosis Boluspor - Sakaryaspor maçında ise Yunus Dursun düdük çalacak.

10 Nisan Perşembe Programı

14.00'te Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor - Teksüt Bandırmaspor maçı Melih Aldemir tarafından yönetilecek.

17.00'de Gençlerbirliği - Central Hospital Ümraniyespor maçının hakemi Fatih Tokail olurken, 20.00'de Adanaspor - Kocaelispor karşılaşmasında Burak Pakkan görev alacak.