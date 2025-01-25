Trendyol 1. Lig'de Adanaspor, Alagöz Holding Iğdır FK ile 0-0 Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'de Kıyasıya Mücadele

Futbolseverler için heyecan dolu anların yaşandığı Trendyol 1. Lig, 21. haftasında Adanaspor ile Alagöz Holding Iğdır FK arasında oynanan karşılaşmaya ev sahipliği yaptı.

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