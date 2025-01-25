Trendyol 1. Lig'de Adanaspor, Alagöz Holding Iğdır FK ile 0-0 Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'de Kıyasıya Mücadele
Futbolseverler için heyecan dolu anların yaşandığı Trendyol 1. Lig, 21. haftasında Adanaspor ile Alagöz Holding Iğdır FK arasında oynanan karşılaşmaya ev sahipliği yaptı.
Maç Detayları
Adanaspor, kendi sahasında ağırladığı Alagöz Holding Iğdır FK ile zorlu bir mücadeleye imza attı. Her iki takım da gol atma çabası içerisinde olsa da, maç sonucunda 0-0 Bu sonuçla birlikte Adanaspor ve Alagöz Holding Iğdır FK da 1'er puanı hanesine yazdırmış oldu. Ligdeki sıralama açısından önemli bir eşik olarak dikkat çeken bu karşılaşma, takımların gelecek haftalardaki performansları açısından belirleyici olabilir. Trendyol 1.Lig’in 21. haftasında Adanaspor ile Alagöz Holding Iğdır FK, Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaştı. Karşılaşma öncesi Bolu'daki otel yangınında yaşamını yitirenlerin anısına saygı duruşunda bulunuldu. Trendyol 1.Lig’in 21. haftasında Adanaspor ile Alagöz Holding Iğdır FK, Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaştı. Karşılaşma öncesi Bolu'daki otel yangınında yaşamını yitirenlerin anısına saygı duruşunda bulunuldu.
Bu sonuçla birlikte Adanaspor ve Alagöz Holding Iğdır FK da 1'er puanı hanesine yazdırmış oldu. Ligdeki sıralama açısından önemli bir eşik olarak dikkat çeken bu karşılaşma, takımların gelecek haftalardaki performansları açısından belirleyici olabilir.
Trendyol 1.Lig’in 21. haftasında Adanaspor ile Alagöz Holding Iğdır FK, Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaştı. Karşılaşma öncesi Bolu'daki otel yangınında yaşamını yitirenlerin anısına saygı duruşunda bulunuldu.
Trendyol 1.Lig’in 21. haftasında Adanaspor ile Alagöz Holding Iğdır FK, Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaştı. Karşılaşma öncesi Bolu'daki otel yangınında yaşamını yitirenlerin anısına saygı duruşunda bulunuldu.