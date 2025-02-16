Trendyol 1. Lig'de Alagöz Holding Iğdır FK, Keçiörengücü'nü 3-0 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'de Sonuçlar Belirleniyor

Futbol tutkunları için heyecan dolu bir haftanın ardından, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında kritik bir karşılaşma gerçekleşti. Alagöz Holding Iğdır FK, sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi.

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Ev sahibi ekip, etkili oyununu sahaya yansıtarak rakibini 3-0 gibi net bir skorla mağlup etti. Bu galibiyetle birlikte Iğdır FK, ligdeki iddiasını güçlendirmiş oldu.

Alagöz Holding Iğdır FK'nın bu galibiyet, taraftarlarını sevindirdi ve takımın moralini yükseltti. Trendyol 1. Lig'de mücadele eden ekipler arasındaki rekabet her geçen gün artarken, Iğdır FK'nın performansı dikkat çekiyor.