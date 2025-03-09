Trendyol 1. Lig'de Gençlerbirliği'ne Ahlatcı Çorum FK Şoku

Trendyol 1. Lig'de Önemli Bir Maç Geride Kaldı

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Ahlatcı Çorum FK, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Gençlerbirliği'nin Yenilmezlik Serisi Sona Erdi

Bu sonuçla birlikte Gençlerbirliği'nin 11 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki kırmızı-siyahlı ekip, bu maçla birlikte 2025 yılındaki yenilmezlik serisi de noktalandı.

Ahlatcı Çorum FK'da Yeni Bir Başlangıç

Ahlatcı Çorum FK ise yeni teknik direktörü Tuncay Şanlı ile çıktığı ilk karşılaşmayı kazanarak 4 maçlık galibiyet hasretine son vermiş oldu.