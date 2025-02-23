Trendyol 1. Lig'de Kar Engeli: Ümraniyespor ve Sakaryaspor 0-0 Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Central Hospital Ümraniyespor ile Sakaryaspor, kar yağışı nedeniyle 0-0 berabere tamamlandı.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 21:44
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 21:49
Trendyol 1. Lig'de Kar Engeli: Ümraniyespor ve Sakaryaspor 0-0 Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'de Kar Engeli

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Central Hospital Ümraniyespor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Bu zorlu mücadele, futbolseverler tarafından oldukça merakla bekleniyordu. Ancak, karşılaşmanın atmosferi, yoğun kar yağışı nedeniyle olumsuz etkilendi ve maç 0-0 berabere tamamlandı.

Kar Yağışı ve Maçın Sona Ermesi

Kar yağışının etkisiyle, mücadele birkaç kez durmak zorunda kaldı. Özellikle 68. dakikada, hakem Davut Dakul Çelik, zemin koşullarının oynanabilir olmadığını belirterek, her iki takımın teknik heyetleri ve oyuncularıyla saha kenarında bir görüşme gerçekleştirdi. Ardından, hakemler ve oyuncular soyunma odasına gitti.

Bu sırada yağışın etkisi biraz hafiflerken, saha zemini de görevliler tarafından temizlendi. Yaklaşık 20 dakikalık bir aranın ardından, hakemler ve oyuncular sahaya döndü ve maç kaldığı yerden devam etti. Ancak, tüm çabalara rağmen, iki takım da gol atmayı başaramadı ve mücadele 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Central Hospital Ümraniyespor ile Sakaryaspor takımları Spoint...

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Central Hospital Ümraniyespor ile Sakaryaspor takımları Spoint İnşaat Ümraniyespor Stadı'nda karşılaştı. Kar yağışı nedeniyle hakem Davut Dakul Çelik zeminin oynamaya elverişli olmadığını belirterek saha kenarında iki takımın teknik heyet ve oyuncularıyla görüştü. Hakemler ve oyuncular daha sonra soyunma odasına gitti.

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Central Hospital Ümraniyespor ile Sakaryaspor takımları Spoint...

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Central Hospital Ümraniyespor ile Sakaryaspor takımları Spoint İnşaat Ümraniyespor Stadı'nda karşılaştı. Kar yağışı nedeniyle hakem Davut Dakul Çelik zeminin oynamaya elverişli olmadığını belirterek saha kenarında iki takımın teknik heyet ve oyuncularıyla görüştü. Hakemler ve oyuncular daha sonra soyunma odasına gitti.

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