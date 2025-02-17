Trendyol 1. Lig'de Karagümrük ve Şanlıurfaspor Beraberlik İle Ayrıldı

Trendyol 1. Lig 25. haftasında Fatih Karagümrük ile Şanlıurfaspor 1-1 berabere kaldı.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 22:18
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 22:18
Trendyol 1. Lig'de Karagümrük ve Şanlıurfaspor Beraberlik İle Ayrıldı

Trendyol 1. Lig'de Kritik Beraberlik

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında, Solwie Energy Fatih Karagümrük ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi. Teknik takımları ve oyuncularıyla dikkat çeken bu mücadele, futbolseverler tarafından ilgiyle izlendi.

Maçta her iki takım da sahada gösterdikleri mücadeleyle göz doldurdu. Maçın sonucunda, takımlar 1-1’lik eşitlikle sahadan ayrıldılar.

Bu sonuç, her iki takım için de ligdeki pozisyonlarını etkileyecek önemli bir eşik oldu. Futbol severler, gelecek maçlarda neler olacağı hususunda merakla bekleyiş içerisinde.

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