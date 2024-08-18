Trendyol 1. Lig'de Manisa FK ve Sakaryaspor Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig Maçı: Manisa FK ve Sakaryaspor Karşı Karşıya
Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında, Manisa FK ve Sakaryaspor arasında oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında, Manisa FK ve Sakaryaspor arasında oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
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