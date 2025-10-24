Trendyol 1. Lig: Erzurumspor FK 2-0 Eminevim Ümraniyespor — Serkan Özbalta'nın Değerlendirmesi

Trendyol 1. Lig: Erzurumspor FK 2-0 Eminevim Ümraniyespor

Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 11. hafta maçında sahasında ağırladığı Eminevim Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri mücadeleyi değerlendirdi.

Serkan Özbalta: Özlenen galibiyet

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, haftalar sonra gelen galibiyetten dolayı memnuniyetini dile getirdi. Özbalta, mavi-beyazlı taraftarların ve şehrin bu sonucu çok istediğini vurguladı.

Özbalta'nın sözleri: "Gerçekten çok özlemiştik. Bugün de bir kaç tane değerlendirebileceğimiz, belki de gol atabileceğimiz pozisyonlar vardı."

İlk yarıda her iki takım için de tempounun yüksek olmadığını ifade eden Özbalta, ikinci yarıda kaçırılan penaltı gibi aksaklıklara rağmen oyuncuların performansını öne çıkardı. "Bulduğumuz goller, oyuncuların gösterdiği performans, oyunu kaleye yıkma, ceza sahasına daha fazla adamın girmesi gibi etkenleri oyuncular denedi ve sonunda 2-0'lık hak edilmiş bir galibiyet aldık. Herkes için çok özlenmiş bir galibiyetti." dedi.

Gelecek için planlarını da paylaşan Özbalta, "Bu lig devam ederken, biz o beraberlikleri alırken lig bitmedi. Şimdi kalan 8 haftaya girerken bir periyot yapmak durumundayız. Nasip olursa o periyotta bir sıçrama ve vites yükseltmeden sonra ilk 7'nin içinde kalabilmenin hesaplarını yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Ümraniyespor cephesi

Eminevim Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, takımın zorlu bir süreçten geçtiğini ve kadro sıkıntısı yaşadıklarını belirtti. Bölükbaşı, bazı futbolcularını oynatamadıklarını vurguladı.

Bölükbaşı'nın değerlendirmesi şöyle: "Kadromuz zaten bayağı dar. Bu darlık içinde oyuncu kaybetmek bize çok pahalıya mal oluyor. Bugün oyun bizden çok uzak değildi ama yaptığımız bireysel hatalardan kaynaklı yediğimiz goller bizi yıkıyor. Direncimiz çok düşük ve bunu artırmamız lazım. Erzurumspor bizden daha iyi, istekli ve arzuluydu. Kazanmayı daha çok istediler ve kazandılar. Tebrik ediyorum."

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Erzurumspor FK ile Eminevim Ümraniyespor, Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşılaştı. Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.