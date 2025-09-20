Trendyol 1. Lig: Esenler Erokspor, Manisa FK'yı 4-3 Deplasmanda Yendi

6. hafta | Deplasman galibiyeti

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Manisa FK'yi 4-3 mağlup etti.

Çekişmeli geçen karşılaşmada her iki takım da gol yollarında etkili olurken, maç sonunda gülen taraf Esenler Erokspor oldu.

Bu sonuçla Esenler Erokspor sahadan galibiyetle ayrılırken, Manisa FK evinde puan kaybetti.

Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında Manisa FK ile Esenler Erokspor, Manisa 19 Mayıs Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Manisa FK’den Yusuf Talum (solda) rakibiyle mücadele etti.