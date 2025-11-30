Trendyol 1. Lig: Özbelsan Sivasspor 1-0 Boluspor — Yusuf Cihat Çelik'in penaltı golü

Trendyol 1. Lig 15. haftasında Özbelsan Sivasspor, Yusuf Cihat Çelik'in penaltı golüyle Boluspor'u 1-0 mağlup etti; Türker Dırdıroğlu kırmızı kart gördü.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 15:54
Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında Özbelsan Sivasspor, evindeki mücadelede Boluspor’u 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Karşılaşmanın tek golü penaltıdan geldi.

Maçtan dakikalar

17. dakikada Badji’nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş ağlara giderken, ofsayt nedeniyle gol geçerli sayılmadı.

39. dakikada ceza sahası içinde Türker Dırdıroğlu’nun müdahalesi sonrası Avrovski yerde kaldı.

42. dakikada VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyen hakem Deniz Tonusluoğlu, Türker Dırdıroğlu’na kırmızı kart göstererek penaltı kararı verdi.

45+2. dakikada penaltıda topun başına geçen Yusuf Cihat Çelik, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 1-0 yaptı.

53. dakikada Boluspor savunmasındaki hatayı değerlendiren Avramovski’nin vuruşu dışarı gitti.

84. dakikada savunmadan seken topu alan Malle’nin vuruşunda kaleci Bartu Kulbilge önemli bir kurtarış yaptı.

Kadrolar ve hakemler

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Samet Özkul, Ferhat Çalar

Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Mehmet Feyzi Yıldırım, Appindangoye, Okan Erdoğan, Uğur Çiftçi, Özkan Yiğiter, Cihat Çelik (Kamil Fidan dk.59), Charisis, Emirhan Başyiğit, Avramovski (Malle dk. 66), Badji (Bekir Turaç Böke dk. 66)

Yedekler: Serkan Kaan Sarman, Yiğit Baynazoğlu, Murat Paluli, Yusuf Çağlar Kefkir, Mehmet Talha Şeker, Yılmaz Cin

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan (Rasheed dk. 59), Lima (Boakye dk. 73), Barış Alıcı, Liço, Arda Usluoğlu (Bartuğ Kulbilge dk. 45), Hasani, Doğan Can Davas (Buğra Çağıran dk. 73), Kouagba, Onur Öztonga, Balburdia (Kaan Arslan dk. 74)

Yedekler: Kaan Alp Dizbay, Devran Şenyurt, Can Arda Yılmaz, Harun Alpsoy, Martin, Egemen Kazancı

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Maçın öne çıkanlar

Gol: Yusuf Cihat Çelik (dk. 45+2) (Sivasspor)

Kırmızı kart: Türker Dırdıroğlu (dk. 42) (Boluspor)

Sarı kartlar: Lima, Balburdia, Ömürcan Artan, Liço, Rasheed, Onur Öztonga (Boluspor); Uğur Çiftçi, Özkan Yiğiter (Sivasspor)

