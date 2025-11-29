Trendyol 1. Lig: Sakaryaspor 1-1 Ümraniyespor
Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında Sakaryaspor, sahasında Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele orta saha ve taktik savaşı şeklinde geçti; konuk ekip erken golle öne geçerken ev sahibi son bölümde skoru eşitledi.
Maç Detayları
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Batuhan Kolak, Kemal Elmas, Hüsnü Emre Çelimli
Goller: Barış Ekincier (dk. 13) (Ümraniyespor), Zwolinski (dk. 83) (Sakaryaspor)
Kırmızı kart: Caner Erkin (dk. 52) (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Salih Dursun, Vukovic, Serkan Yavuz (Sakaryaspor); Hoti, Barış Ekincier, Djokanovic, Fatih Karasu (Ümraniyespor)
Kadrolar
Sakaryaspor: Szumski, Batuhan Çakır, Serkan Yavuz, Salih Dursun, Caner Erkin, Mirza Cihan (Burak Çoban dk. 46), Burak Altıparmak (Mete Kaan Demir dk. 72), Vukovic, Eren Erdoğan (Zwolinski dk. 46), Kakuta (Akuazaoku dk. 90+4), Ben Yedder (Alaaddin Okumuş dk. 56)
Yedekler: Oğuzhan Açıl, Sadık Çiftpınar, Alparslan Demir, Göktuğ Baytekin, Doğukan Tuzcu
Teknik Direktör: Serhat Sütlü
Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Kosoko (Fatih Karasu dk. 74), Burak Öksüz, Serkan Göksu, Hoti (Bardhi dk. 46), Glumac, Djokanovic, Talha Bartu Özdemir (Yusuf Deniz Şaş dk. 86), Batuhan Çelik, Barış Ekincier (Benny dk. 63), Atalay Babacan (Kubilay Aktaş dk. 86)
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Yusuf Kocatürk, Efe Anaç, Ali Yavuz Demir, Ömer Kanpalta
Teknik Direktör: Tayfun Albayrak
Maçın ilk devresinde Barış Ekincier’in 13. dakikadaki golü ile öne geçen Ümraniyespor, ikinci yarıda Caner Erkin’in 52. dakikada gördüğü kırmızı kartla dezavantaja düştü. Sakaryaspor, 83. dakikada Zwolinski ile skoru eşitleyerek sahadan 1-1’lik sonucun beraberlikle ayrıldı.
