Trendyol 1. Lig: Sakaryaspor 3-2 Alagöz Holding Iğdır FK — Buz ve Çavuş’un Değerlendirmesi

Trendyol 1. Lig: Sakaryaspor 3-2 Alagöz Holding Iğdır FK

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında evinde Alagöz Holding Iğdır FK'yi 3-2 mağlup eden Sakaryaspor'da teknik direktör İrfan Buz ve rakip takım çalıştırıcısı Çağdaş Çavuş maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

İrfan Buz: Geri dönüş ve taraftar vurgusu

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Buz, karşılaşmanın anlamına dikkat çekerek 17 Ağustos 1999 depreminde ölenleri rahmetle andığını söyledi. Buz, taraftarın takıma sağladığı desteğin altını çizdi ve taraftarsız oynamanın atmosfer açısından kolay olmadığını ifade etti.

Buz, maçla ilgili değerlendirmesinde rakibin ciddi bir takım olduğunu belirterek, takım savunmasında verilen basit gollerin sıkıntı oluşturduğunu vurguladı. Sözlerini şöyle sürdürdü: "Ciddi rakibe karşı oynuyorsunuz. Iğdır bu lig de iyi takım. Müsabakaya çok iyi girmedik, basit golleri takım savunmasında çok önem veriyoruz. Oyunculara yakın değildik, en önemlisi burada geri dönmekti. Futbolcularımızın inancı, önemli olan ekibimizle birlikte takım olabilmek. Galibiyet ve mağlubiyet futbolun içerisinde olabilir ama biz mücadele ve formanın hakkını vermek istiyoruz."

Buz, geri dönmenin ve kazanmanın önemine dikkat çekerek takımın şu an itibarıyla 4 puan yaptığını söyledi. Eksiklikleri analiz edeceklerini belirten Buz, oyuncularını tebrik ederek şu ifadeleri kullandı: "Oyuncularım çok iyi mücadele verdi ve en önemlisi geri dönmekti. Kaliteli takıma karşı ilk devre yaptığımız en büyük sıkıntılardan birisi biz önde baskı yaparken futbolcular biraz fazla çıkınca aradaki mesafe kaldı. Gerideki çizgiyi de tam kuramadık zaman zaman sıkıntılarımız oldu. Bunu tabii konuştuk. 2-2'yi yakaladıktan sonra daha iyi görüntü verdik."

Başarının sürekliliği için eksikliklerin giderilmesi ve yeni transferler gerektiğini söyleyen Buz, bu doğrultuda çalıştıklarını ve önlerindeki 6-7 hafta içinde zorlu maçların bulunduğunu kaydetti.

Çağdaş Çavuş: Ritm değişimi ve zihinsel yıpranma

Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş ise oyunun başlangıcı ve sonu arasında büyük farklar olduğunu, sahada alışılmadık senaryoların yaşandığını belirtti. Çavuş, takımının maç başlangıcında oyuna iyi adapte olduğunu ve gollerle ritmi yakaladıklarını anlattı:

"Golle beraber ritmimiz de devam etti, ikinci gölü bulduk. Deplasmanda oynarken 2 gol bulduktan sonra çok basit sahanın içerisindeki gerçeklikten uzaklaştığınız zaman oyun bir anda farklılaşıyor."

Çavuş, maç boyunca topun iki takım arasında gidip geldiğini, ancak sahada oyunun akışından uzaklaştıklarını ifade etti. Olumsuz durumları analiz edeceklerini ve bir sonraki maçlarda bu hataları en aza indirmeyi hedeflediklerini söyledi. Teknik adam, mental yıpranmanın takım performansını olumsuz etkilediğini vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Tekrar gol yediğimizde zihinsel olarak yıprandık. Bu yıpranma sahanın içerisinde bizi çok fazla negatif etkiledi. Bununla beraber ister istemez sonuç kaçınılmaz oldu. Bu kadar doğru reaksiyon göstermeyip sahanın içerisindeki mücadeleyle beraber topun sende olduğu kısmındaki hareketliliği ve oyunun içerisindeki akışı gerçekleştiremezseniz bu tür durumlarda mağlup olursunuz. Biz de bunu yaşadık."

Her iki teknik adam da maçın ardından takımlarının eksik yönlerini düzeltme ve gelecek haftalarda daha istikrarlı sonuçlar alma amacıyla çalışacaklarını vurguladı.