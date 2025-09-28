Trendyol 1. Lig: Serikspor 1-1 Erzurumspor — 8. Hafta Berabere

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Serikspor ile Erzurumspor 1-1 berabere kaldı; iki takım da birer puan aldı.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 21:16
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 21:16
8. hafta maçında eşitlik

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Serikspor ile Erzurumspor kozlarını paylaştı. Karşılaşma 1-1'lik skorla tamamlandı.

Karşılaşma boyunca her iki takım da dengeli bir oyun sergiledi ve skoru koruyarak sahadan birer puanla ayrıldı. Maçın sonucuyla iki ekip de puan tablosunda pozisyonlarını korudu.

Bu beraberlik, her iki takımın da önümüzdeki haftalarda daha iyi sonuçlar almak için avantaj ve dersler çıkaracağı bir sonuç olarak değerlendiriliyor.

