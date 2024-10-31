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Trendyol Süper Lig 11. Hafta Başlıyor

Süper Lig'deki 11. hafta maçları yarın Gaziantep FK ile Göztepe arasında başlıyor.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 10:07
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 10:07
Trendyol Süper Lig 11. Hafta Başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 11. Hafta Mücadelesi

Trendyol Süper Lig'in 11. haftası heyecan dolu karşılaşmalarla yarın sahne alacak. Haftanın açılış maçı, Gaziantep FK ile Göztepe arasında olacak. Bu kritik mücadele, Gaziantep Stadı’nda, saat 20.00'de başlayacak.

Haftanın Önemli Maçları

11. haftanın en dikkat çekici karşılaşması ise 3 Kasım Pazar günü Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak. Ligin lideri Galatasaray, bu hafta maç oynamayacak.

11. Hafta Maç Programı

  • 2 Kasım Cumartesi:
  • 13.30 Net Global Sivasspor - Çaykur Rizespor (BG Grup 4 Eylül)
  • 16.00 Bellona Kayserispor - Adana Demirspor (RHG EnerTürk Enerji)
  • 19.00 Beşiktaş - Kasımpaşa (Tüpraş)
  • 3 Kasım Pazar:
  • 13.30 TÜMOSAN Konyaspor - RAMS Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
  • 16.00 ikas Eyüpspor - Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan)
  • 16.00 Sipay Bodrum FK - Corendon Alanyaspor (Bodrum İlçe)
  • 19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe (Papara Park)
  • 4 Kasım Pazartesi:
  • 20.00 Samsunspor - Onvo Antalyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

Trendyol Süper Lig'deki bu haftanın mücadeleleri, futbolseverler için unutulmaz anlara sahne olacak.

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