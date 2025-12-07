Trendyol Süper Lig 15. Hafta: Kocaelispor 0-0 Kasımpaşa

Kocaelispor 0-0 Kasımpaşa — Trendyol Süper Lig 15. Hafta

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Kocaelispor, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma boyunca her iki takımın da gol arayışları sonuçsuz kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakika: Karol Linetty’nin sol kanattan ortasında kale alanı önündeki karambolde Tayfur’dan seken topu tamamlamak isteyen Serdar’ın vuruşunda kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı kurtardı. Pozisyonun devamında Karol’un sol çaprazdan şutunda Gianniotis bir kez daha topu çeldi. Ardından Darko Churlinov’un röveşatasında savunma topu kornere gönderdi.

67. dakika: Can Keleş’in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Serdar Dursun’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

86. dakika: Can Keleş’in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Serdar Dursun’un kafa vuruşunda top kaleci Gianniotis’te kaldı.

Stat ve hakemler

Stat: Kocaeli

Hakemler: Ali Şansalan, Murat Ergin Gözütok, Abdullah Uğur Sarı

Kadrolar

Kocaelispor: Aleksandar Jovanovic, Ahmet Oğuz, Anfernee Dijksteel, Hrvoje Smolcic (Botond Balogh dk. 41), Massadio Haidara, Cafumana Show, Karol Linetty (Habip Ali Keita dk. 58), Joseph Nonge (Can Keleş dk. 58), Darko Churlinov (Rigoberto Rivas dk. 81), Tayfur Bingöl (Bruno Petkovic dk. 81), Serdar Dursun

Yedekler: Gökhan Değirmenci, Muharrem Cinan, Tarkan Serbest, Samet Yalçın, Aleksandr Syrota

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Jhon Espinoza, Nicholas Opoku, Adam Arous, Godfried Frimpong, Andri Baldursson, Mamadou Fall, Cem Üstündağ, Fousseni Diabate (Attila Szalai dk. 85), Yusuf Barası (Ali Yavuz Kol dk. 69), Pape Habib Gueye (Kubilay Kanatsızkuş dk. 85)

Yedekler: Şant Kazancı, Atakan Müjde, Oğuzhan Efe Yılmaz, Taylan Utku Aydın, Emre Taşdemir, Emirhan Yiğit, Yasin Eratilla

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Sarı kartlar

Ahmet Oğuz (Kocaelispor); Jhon Espinoza, Yusuf Barası (Kasımpaşa)

