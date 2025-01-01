Trendyol Süper Lig 18. Haftası Hakemleri Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamada, bu hafta ligde görev alacak hakemler duyuruldu.
3 Ocak Cuma
- 20.00 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: Zorbay Küçük
- 20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş: Ozan Ergün
4 Ocak Cumartesi
- 13.30 Adana Demirspor-RAMS Başakşehir: Erkan Özdamar
- 16.00 Onvo Antalyaspor-ikas Eyüpspor: Muhammet Ali Metoğlu
- 19.00 Galatasaray-Göztepe: Alper Akarsu
- 20.00 Reeder Samsunspor-Trabzonspor: Mehmet Türkmen
5 Ocak Pazar
- 13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Cihan Aydın
- 16.00 Sipay Bodrum FK-Bellona Kayserispor: Yasin Kol
- 19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor: Oğuzhan Çakır
Hakemlerin atandığı bu karşılaşmalar heyecan dolu anlara sahne olacak. Futbolseverler, takımlarının performansını merakla bekliyor.