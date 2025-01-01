Trendyol Süper Lig 18. Haftası Hakemleri Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamada, bu hafta ligde görev alacak hakemler duyuruldu.

3 Ocak Cuma

20.00 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: Zorbay Küçük

20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş: Ozan Ergün

4 Ocak Cumartesi

13.30 Adana Demirspor-RAMS Başakşehir: Erkan Özdamar

16.00 Onvo Antalyaspor-ikas Eyüpspor: Muhammet Ali Metoğlu

19.00 Galatasaray-Göztepe: Alper Akarsu

20.00 Reeder Samsunspor-Trabzonspor: Mehmet Türkmen

5 Ocak Pazar

13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Cihan Aydın

16.00 Sipay Bodrum FK-Bellona Kayserispor: Yasin Kol

19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor: Oğuzhan Çakır

Hakemlerin atandığı bu karşılaşmalar heyecan dolu anlara sahne olacak. Futbolseverler, takımlarının performansını merakla bekliyor.