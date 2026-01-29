Trendyol Süper Lig 20. Hafta Hakemleri Belli Oldu

Trendyol Süper Lig 20. haftasında görev yapacak hakemler TFF tarafından açıklandı. Maçlar 31 Ocak-2 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 12:11
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 12:11
Hafta programı: Yarın, 31 Ocak Cumartesi, 1 Şubat Pazar ve 2 Şubat Pazartesi günleri oynanacak maçları kapsıyor.

Hafta programı: Yarın, 31 Ocak Cumartesi, 1 Şubat Pazar ve 2 Şubat Pazartesi günleri oynanacak maçları kapsıyor.

Yarın

20.00 Antalyaspor - Trabzonspor: Oğuzhan Çakır

20.00 Kasımpaşa - Samsunspor: Çağdaş Altay

31 Ocak Cumartesi

14.30 Corendon Alanyaspor - Eyüpspor: Oğuzhan Aksu

17.00 RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor: Yiğit Arslan

20.00 Beşiktaş - Konyaspor: Batuhan Kolak

20.00 Göztepe - Fatih Karagümrük: Ömer Tolga Güldibi

1 Şubat Pazar

17.00 Gençlerbirliği - Gaziantep FK: Erdem Mertoğlu

20.00 Galatasaray - Kayserispor: Adnan Deniz Kayatepe

2 Şubat Pazartesi

20.00 Kocaelispor - Fenerbahçe: Alper Akarsu

